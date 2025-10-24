24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Este destino bonaerense no es tan conocido y es perfecto para comer un buen asado

A solo dos horas de Buenos Aires, este pueblo mezcla historia, tranquilidad y gastronomía. Un rincón del campo bonaerense perfecto para disfrutar de la calidez del interior.

Por
Es una excelente opción para relajarse y conectarse con la naturaleza.

Es una excelente opción para relajarse y conectarse con la naturaleza.

INFOBAE
  • A solo dos horas de Buenos Aires, Gouin es un pequeño pueblo bonaerense que conserva la esencia del campo, con calles de tierra, historia ferroviaria y una gastronomía típica que atrae a los amantes del buen asado.
  • Este destino rural, ubicado en el partido de Carmen de Areco, presenta tradición, tranquilidad y propuestas culturales como ferias de artesanos y fiestas criollas.
  • Su oferta gastronómica es una de las más reconocidas de la región, con parrillas y cocinas familiares que ofrecen carnes al asador, lechones al horno de barro y pastelitos artesanales.
  • Además de su excelente comida, los visitantes pueden recorrer la antigua estación de tren, disfrutar de la feria “La Matera” y participar en festivales gauchescos que mantienen viva la identidad local.
Pueblo Blanco, un oasis escondido entre el desierto patagónico y el lago Ramos Mexía.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito del sur que casi nadie contempla y es perfecto para familias que aman la playa

A solo un par de horas de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra Gouin, uno de esos pueblos rurales que sorprenden por su simpleza, su ambiente sereno y su inconfundible olor a parrilla. Lejos de los destinos turísticos más concurridos, este rincón del partido de Carmen de Areco es ideal para quienes buscan una escapada de día o de fin de semana, con buena comida y la calidez típica del interior bonaerense.

Su encanto se encuentra en sus calles de tierra, casas bajas, una plaza central rodeada de árboles y la histórica estación de tren que dio origen a su crecimiento a comienzos del siglo XX. El pueblo conserva intacto ese espíritu de campo y tradición, con actividades que giran en torno a la cultura criolla, las ferias locales y la gastronomía casera.

Además de su tranquilidad y belleza rural, Gouin se destaca por su propuesta culinaria. Cada fin de semana, las parrillas se llenan de visitantes que llegan atraídos por el aroma del asado y la hospitalidad de sus habitantes. En este lugar, la carne a la parrilla deja de ser sólo un plato para convertirse en parte del ADN del lugar.

Gouin, escapadas

Cuál es el pueblo bonaerense a pocas horas de CABA que no es tan conocido

Gouin se encuentra a 11 kilómetros de la ciudad de Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Para llegar hay que tomar Acceso Oeste y empalmar con la Ruta Nacional 7, hasta el kilómetro 129, donde un camino rural señalizado lleva directamente al pueblo. Son apenas 10 kilómetros de paisajes campestres que anticipan la calma del destino.

El pueblo ofrece múltiples propuestas para disfrutar del día. Su antigua estación de tren, hoy reconvertida en restaurante, es uno de los lugares más visitados, con una ambientación que conserva la historia ferroviaria. También se puede recorrer la feria de emprendedores “La Matera”, que se realiza dos veces por mes, donde los artesanos locales exponen trabajos en madera, tejidos y productos regionales.

GOUIN-

Entre los puntos más reconocidos para comer, se destaca la Parrilla Don Carlos, ambientada como una vieja pulpería, con parrillada libre y postres caseros. El Restaurante de la Estación mezcla historia y sabor en un entorno nostálgico, mientras que Lo de Cacho ofrece cordero y lechón al horno de barro, acompañado de vino de la casa. Para completar la experiencia, la feria “La Matera” es el lugar ideal para adquirir miel, quesos, dulces y licores producidos por los vecinos del pueblo.

Además de su gastronomía, Gouin es una excelente opción para relajarse y conectarse con la naturaleza. Caminatas entre caminos rurales y paseos en bicicleta completan una propuesta ideal para quienes buscan descansar rodeados de tradición.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué puedo hacer en Olavarría.

La escapada cerca de Buenos Aires a una destino con naturaleza y sierras que enamoran

La Cumbre no solo se destaca por sus ríos y montañas, sino también por haber sido el hogar de diferentes artistas.

Viajar a Córdoba: el bello pueblo con casonas de estilo inglés

Todos estos atractivos convierten a Carmelo en un punto ideal para quienes buscan tranquilidad y comodidad.

Tranquilidad, playas y bosques: este destino uruguayo es perfecto para visitar en verano

Sus calles tranquilas, su gente hospitalaria y una infraestructura turística en crecimiento la ubican como una excelente alternativa.

Este pueblo tiene la pileta más grande de Buenos Aires y es ideal para visitar en verano

¿Qué puedo hacer en San Carlos de Bolívar?

Está cerca de Buenos Aires, tiene camping y laguna para pasar días hermosos

En cualquier época, el pueblo de Nono conserva ese aire sereno que lo volvió uno de los destinos más queridos de Córdoba,

Turismo en Argentina: el pueblo con dos ríos de aguas cristalinas y ollas para nadar

Rating Cero

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Leé todas las novedades que hoy Netflix tiene para ofrecer sobre Películas y Series
play

Cuál es la serie política que llegó con su tercera temporada a Netflix y ya es furor

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

La pareja se mantuvo fuera del radar mediático, apareciendo ocasionalmente en eventos importantes.

Cuánto tiempo estuvo en pareja Meryl Streep y cómo fue su impactante anuncio de separación

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

Pampita rechazó a Fede Bal.

Quién fue el famoso que intentó conquistar a Pampita y ella rechazó

últimas noticias

La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Hace 9 minutos
La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Hace 50 minutos
Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Hace 52 minutos
Donald Trump. 

Trump anunció que Estados Unidos hundió a un nuevo buque de narcotraficantes

Hace 1 hora
¿Nuevo estándar de longevidad?: conoce el simple ejercicio que mejora la salud y reduce el riesgo de muerte.

Este simple ejercicio extiende la longevidad y reduce el riesgo de muerte principalmente en mujeres: cuál es

Hace 1 hora