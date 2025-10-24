Este destino bonaerense no es tan conocido y es perfecto para comer un buen asado

A solo dos horas de Buenos Aires, este pueblo mezcla historia, tranquilidad y gastronomía. Un rincón del campo bonaerense perfecto para disfrutar de la calidez del interior.

Turismo en Argentina: el pueblito del sur que casi nadie contempla y es perfecto para familias que aman la playa

A solo un par de horas de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra Gouin , uno de esos pueblos rurales que sorprenden por su simpleza, su ambiente sereno y su inconfundible olor a parrilla . Lejos de los destinos turísticos más concurridos, este rincón del partido de Carmen de Areco es ideal para quienes buscan una escapada de día o de fin de semana, con buena comida y la calidez típica del interior bonaerense.

Su encanto se encuentra en sus calles de tierra, casas bajas, una plaza central rodeada de árboles y la histórica estación de tren que dio origen a su crecimiento a comienzos del siglo XX. El pueblo conserva intacto ese espíritu de campo y tradición, con actividades que giran en torno a la cultura criolla, las ferias locales y la gastronomía casera.

Además de su tranquilidad y belleza rural, Gouin se destaca por su propuesta culinaria. Cada fin de semana, las parrillas se llenan de visitantes que llegan atraídos por el aroma del asado y la hospitalidad de sus habitantes. En este lugar, la carne a la parrilla deja de ser sólo un plato para convertirse en parte del ADN del lugar.

Cuál es el pueblo bonaerense a pocas horas de CABA que no es tan conocido

Gouin se encuentra a 11 kilómetros de la ciudad de Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Para llegar hay que tomar Acceso Oeste y empalmar con la Ruta Nacional 7, hasta el kilómetro 129, donde un camino rural señalizado lleva directamente al pueblo. Son apenas 10 kilómetros de paisajes campestres que anticipan la calma del destino.

El pueblo ofrece múltiples propuestas para disfrutar del día. Su antigua estación de tren, hoy reconvertida en restaurante, es uno de los lugares más visitados, con una ambientación que conserva la historia ferroviaria. También se puede recorrer la feria de emprendedores “La Matera”, que se realiza dos veces por mes, donde los artesanos locales exponen trabajos en madera, tejidos y productos regionales.

GOUIN- WIKIPEDIA

Entre los puntos más reconocidos para comer, se destaca la Parrilla Don Carlos, ambientada como una vieja pulpería, con parrillada libre y postres caseros. El Restaurante de la Estación mezcla historia y sabor en un entorno nostálgico, mientras que Lo de Cacho ofrece cordero y lechón al horno de barro, acompañado de vino de la casa. Para completar la experiencia, la feria “La Matera” es el lugar ideal para adquirir miel, quesos, dulces y licores producidos por los vecinos del pueblo.

Además de su gastronomía, Gouin es una excelente opción para relajarse y conectarse con la naturaleza. Caminatas entre caminos rurales y paseos en bicicleta completan una propuesta ideal para quienes buscan descansar rodeados de tradición.