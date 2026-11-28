En la previa de la final de la Copa Libertadores 2026 que Estudiantes de La Plata disputará este sábado 28 de noviembre frente a Palmeiras en Montevideo, una de las principales novedades en la planificación del cuerpo técnico pasa por la situación física de Joaquín Correa, quien no estará desde el arranque en el equipo titular.
Si bien el delantero forma parte de la delegación albirroja en Uruguay, Joaquín Correa viene recuperándose de un desgarro, motivo por el cual el entrenador decidió resguardarlo en el inicio del encuentro y todo indica que comenzará la final en el banco de suplentes como carta de recambio para el segundo tiempo.
Por qué Joaquín Correa no es titular en Estudiantes ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores
La recuperación de Joaquín Correa y cómo se arma el ataque de Estudiantes ante Palmeiras
La evolución médica del atacante condicionó el armado ofensivo del Pincha para el partido decisivo en Montevideo, donde el cuerpo técnico priorizó no arriesgarlo de entrada tras su lesión muscular:
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Recambio de jerarquía en el banco: al haber completado recientemente la etapa de recuperación del desgarro, Joaquín Correa no cuenta con el ritmo futbolístico ideal para disputar los 90 minutos de máxima exigencia ante Palmeiras, por lo que aguardará su turno entre los relevos.
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Joaquín Correa no será titular en Estudiantes ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo: conocé el motivo físico.
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Las variantes para el once inicial: sin Correa desde el minuto cero y con la baja por suspensión de Baltasar Rodríguez, el entrenador evalúa incluir a Edwuin Cetré, Eric Meza o Fabricio Pérez en la zona media y ofensiva, o bien reforzar el fondo con el ingreso de Gastón Benedetti en una línea de cinco defensores.
La probable formación de Estudiantes vs. Palmeiras para la gran final de la Copa Libertadores
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti o Edwuin Cetré; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.