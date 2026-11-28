Por qué Joaquín Correa no es titular en Estudiantes ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores Joaquín Correa no es titular en Estudiantes ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo, pero arranca desde el banco de suplentes. Por Agregar C5N en









Por qué Joaquín Correa no es titular en Estudiantes ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

En la previa de la final de la Copa Libertadores 2026 que Estudiantes de La Plata disputará este sábado 28 de noviembre frente a Palmeiras en Montevideo, una de las principales novedades en la planificación del cuerpo técnico pasa por la situación física de Joaquín Correa, quien no estará desde el arranque en el equipo titular.

Si bien el delantero forma parte de la delegación albirroja en Uruguay, Joaquín Correa viene recuperándose de un desgarro, motivo por el cual el entrenador decidió resguardarlo en el inicio del encuentro y todo indica que comenzará la final en el banco de suplentes como carta de recambio para el segundo tiempo.

Por qué Joaquín Correa no es titular en Estudiantes ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores La recuperación de Joaquín Correa y cómo se arma el ataque de Estudiantes ante Palmeiras La evolución médica del atacante condicionó el armado ofensivo del Pincha para el partido decisivo en Montevideo, donde el cuerpo técnico priorizó no arriesgarlo de entrada tras su lesión muscular: