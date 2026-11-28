Este pueblo de Catalunya ofrece empleo y alquiler gratis por un año por un objetivo claro: cuál es Un municipio del noreste de España impulsa una iniciativa para recuperar un establecimiento que lleva años cerrado y generar nuevas oportunidades para quienes quieran instalarse en una localidad rural. Por Agregar C5N en









Ulldemolins, en la provincia de Tarragona, busca recuperar uno de sus espacios de encuentro y atraer nuevos residentes.

La propuesta municipal busca recuperar un espacio importante para la vida comunitaria.

El proyecto apunta a atraer nuevos residentes y fomentar la actividad económica local.

La localidad se encuentra en una comarca reconocida por sus paisajes rurales y su tradición vitivinícola.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por enfrentar la pérdida de población en pequeños municipios. Este pueblo de Catalunya ofrece empleo y alquiler gratis por un año por un objetivo claro: recuperar es el bar del Centre Cívic, un establecimiento que permanece cerrado desde hace aproximadamente diez años, ¿cuál es?.

Este tipo de locales cumple una función que va más allá de la actividad comercial: son puntos de encuentro donde los vecinos pueden reunirse, conversar y compartir actividades. Su cierre supone también la pérdida de un lugar de socialización para quienes viven en la localidad.

Aunque Catalunya supera los 8 millones de pobladores, su población está distribuida de manera desigual. Más de 1,6 millones de personas viven en Barcelona y más de 4 millones se concentran en su primera y segunda corona metropolitana. Esta concentración de habitantes y oportunidades laborales favorece que muchos jóvenes abandonen las regiones pequeñas para trasladarse a las grandes ciudades en busca de empleo y posibilidades de desarrollo.

Como es el pueblo español que busca reabrir su bar Ulldemolins es un pequeño municipio de Catalunya situado en la comarca del Priorat, en la provincia de Tarragona. Se encuentra en un entorno rural rodeado de montañas, campos de cultivo y paisajes naturales que forman parte de la identidad de esta zona del interior catalán. Lejos del movimiento de las grandes ciudades, conserva un ritmo de vida más tranquilo, vinculado con las tradiciones, la actividad agrícola y la vida comunitaria.

La localidad forma parte de una región conocida por sus viñedos y su producción vitivinícola. El Priorat es uno de los territorios más reconocidos de la región catalana por sus vinos y por sus pueblos de calles estrechas, construcciones tradicionales y entornos naturales. En este contexto, Ulldemolins representa el perfil de muchos municipios pequeños que buscan mantener su actividad económica y evitar que la falta de habitantes termine afectando sus servicios cotidianos.

El proyecto se desarrolla en un contexto de preocupación por la despoblación rural en el territorio catalán y localidades pequeñas como Ulldemolins tienen dificultades para atraer población joven, generar empleo y sostener determinados servicios. La recuperación del bar busca, precisamente, revertir parte de esa situación: sumar una nueva actividad económica, recuperar un espacio comunitario y ofrecer una oportunidad laboral a quienes estén dispuestos a comenzar una nueva etapa en un pueblo del interior de Tarragona. Por eso, la iniciativa municipal busca encontrar a una persona interesada en hacerse cargo del establecimiento y reactivar su funcionamiento. La propuesta contempla trabajo y alojamiento gratuito durante el primer año como incentivo para atraer nuevos citadeños y facilitar la instalación de quienes decidan trasladarse hasta allí.