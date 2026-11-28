En qué canal relata Mariano Closs a Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 Estudiantes y Palmeiras definen este sábado la gran final de la Copa Libertadores 2026. Todas las opciones para ver en vivo por TV y streaming. Por Agregar C5N en









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Los hinchas que buscan seguir la definición continental con la voz de Mariano Closs ya tienen confirmada la señal: el reconocido periodista relatará este sábado desde las 17 (hora de la Argentina) la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras a través de la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

El duelo decisivo se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

En una jornada histórica en la que el equipo conducido por Alexander Medina intentará cortar una sequía de 17 años sin títulos internacionales y quedarse con el premio económico acumulado de hasta US$ 33.930.000 frente al conjunto brasileño dirigido por Abel Ferreira, Mariano Closs encabezará la transmisión de ESPN disponible tanto en el servicio digital de Disney+ como mediante los cableoperadores que cuentan con la señal deportiva en su grilla.

En qué canal relata Mariano Closs a Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026 @Edlpoficial Todas las opciones para ver Estudiantes vs. Palmeiras en vivo por TV y streaming por la Copa Libertadores: dónde relata Mariano Closs Más allá de la cobertura de ESPN y Disney+ con Mariano Closs, la final de la Copa Libertadores 2026 contará con otras dos alternativas oficiales de transmisión y equipos periodísticos en la Argentina: