Estudiantes de La Plata se mide este sábado frente a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores 2026, un duelo decisivo que comenzará a las 17 (hora de la Argentina) en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.
El equipo platense, conducido técnicamente por Alexander Medina, sale a la cancha en Montevideo con el objetivo de cortar una sequía de 17 años sin títulos internacionales y conquistar su quinta estrella continental, además de asegurarse un premio económico acumulado de hasta US$ 33.930.000. Enfrente estará el conjunto paulista dirigido por el portugués Abel Ferreira, en un cruce que reedita la histórica definición de 1968 en el mismo escenario uruguayo.
Los hinchas y el público argentino dispondrán de tres alternativas principales en televisión abierta, cable, señal satelital y plataformas digitales para seguir la final de la Copa Libertadores 2026 desde las 17:
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Telefe (TV abierta, cable y YouTube): transmitirá el encuentro en vivo tanto por su señal tradicional como a través de su canal oficial de YouTube, con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky.
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Fox Sports (TV por cable y satelital): ofrecerá una emisión exclusiva con las narraciones de Hernán de Lorenzi y el análisis de Miguel Osovi.
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Disney+ / ESPN (Streaming): quienes cuenten con suscripción al servicio digital podrán seguir la transmisión de ESPN con los relatos de Mariano Closs.
Fútbol libre de riesgos: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Palmeiras
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El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefe y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Telefe:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN:
- Canales 23 (SD) y 103 (HD) de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
Además, también irá por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN.