Fútbol libre de riesgos: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Palmeiras Se puede ver fútbol libre de todo riesgo a través de TV, streaming o medios digitales. Cómo seguir Estudiantes vs. Palmeiras por la la Copa Libertadores. Por Agregar C5N en









Fútbol libre de riesgos: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Palmeiras

Estudiantes de La Plata se mide este sábado frente a Palmeiras en la gran final de la Copa Libertadores 2026, un duelo decisivo que comenzará a las 17 (hora de la Argentina) en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El equipo platense, conducido técnicamente por Alexander Medina, sale a la cancha en Montevideo con el objetivo de cortar una sequía de 17 años sin títulos internacionales y conquistar su quinta estrella continental, además de asegurarse un premio económico acumulado de hasta US$ 33.930.000. Enfrente estará el conjunto paulista dirigido por el portugués Abel Ferreira, en un cruce que reedita la histórica definición de 1968 en el mismo escenario uruguayo.

Los hinchas y el público argentino dispondrán de tres alternativas principales en televisión abierta, cable, señal satelital y plataformas digitales para seguir la final de la Copa Libertadores 2026 desde las 17:

Telefe (TV abierta, cable y YouTube): transmitirá el encuentro en vivo tanto por su señal tradicional como a través de su canal oficial de YouTube, con los relatos de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky .

Fox Sports (TV por cable y satelital): ofrecerá una emisión exclusiva con las narraciones de Hernán de Lorenzi y el análisis de Miguel Osovi .

Disney+ / ESPN (Streaming): quienes cuenten con suscripción al servicio digital podrán seguir la transmisión de ESPN con los relatos de Mariano Closs. Fútbol libre de riesgos: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Palmeiras Fútbol libre de riesgos: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Palmeiras El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefe y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Telefe: