Este anfiteatro de Buenos Aires tiene eventos gratuitos y se puede asistir todo el año: dónde está y cuál es su historia

Este espacio mantiene una agenda amplia durante todo el año. Su historia y renovación lo transformaron en un punto de encuentro para miles de vecinos.

Su propuesta gratuita atrae a vecinos y turistas que buscan espectáculos al aire libre.

Su propuesta gratuita atrae a vecinos y turistas que buscan espectáculos al aire libre.

Música Clásica Buenos Aires
  • El anfiteatro del Parque Centenario ofrece espectáculos gratuitos durante todo el año en pleno barrio de Caballito.
  • Es un espacio cultural histórico de la Ciudad, renovado para brindar mejores condiciones técnicas y mayor comodidad.
  • Su programación incluye música, danza, cine, festivales y propuestas para todas las edades.
  • A lo largo de las décadas fue sede de eventos destacados y hoy sigue siendo un punto de encuentro para vecinos y turistas.

El anfiteatro ubicado dentro del Parque Centenario se consolidó como uno de los escenarios más activos y accesibles de Buenos Aires, con una agenda estable que se extiende durante los doce meses. Su propuesta gratuita atrae a vecinos y turistas que buscan espectáculos al aire libre sin necesidad de abonar entrada, en un entorno verde y de fácil acceso.

Este espacio cultural tiene una larga trayectoria dentro del parque y forma parte del patrimonio porteño. A lo largo del tiempo fue adaptándose a nuevas demandas, con mejoras estructurales y mayor equipamiento para recibir presentaciones de distintos formatos. Hoy, el lugar mantiene una programación diversa que abarca recitales, obras escénicas, proyecciones y eventos masivos.

Anfiteatro Parque Centenario

Cómo es el anfiteatro del Parque Centenario, ubicado en el corazón de Buenos Aires

Conocido oficialmente como Anfiteatro Eva Perón, este auditorio al aire libre se encuentra dentro del Parque Centenario y es uno de los espacios culturales más destacados del distrito. Los fines de semana ofrece funciones a las 16, donde se presentan propuestas de música y danza para todas las edades. El ingreso permite llevar alimentos y bebidas sin alcohol, aunque no se permite fumar ni entrar con animales. El predio también cuenta con bicicletero.

Anfiteatro Parque Centenario

Su origen se remonta a 1953, cuando fue inaugurado durante la gestión del arquitecto Jorge Sabaté, con el objetivo de alojar los espectáculos de verano del Teatro Colón. En aquel momento tenía capacidad para 10.000 personas. Décadas más tarde atravesó una renovación integral y reabrió en 2009 con ingreso por avenida Lillo y Leopoldo Marechal, incorporando una estructura más moderna y adaptada a los nuevos requerimientos.

Anfiteatro Parque Centenario

Actualmente dispone de 1.620 butacas y un escenario de 18 por 12 metros, además de un foso para orquesta de 18 por 5. Su equipamiento técnico incluye una parrilla de luces de 9 metros, puentes laterales, seis telones, una pantalla de proyección de gran tamaño y cabina para sonido e iluminación. También cuenta con depósitos, un taller bajo el escenario, camarines vip y generales, oficinas de administración, sistema contra incendios y sanitarios accesibles para todas las personas.

La programación se renueva con frecuencia e incorpora presentaciones de artistas nacionales e internacionales, ciclos musicales de distintos géneros, funciones infantiles en vacaciones, y festivales de relevancia como BAFICI, FIBA y Tango BA. Además, alberga conciertos de la Orquesta del Tango y la Banda Sinfónica de Buenos Aires, consolidándose como un espacio clave para la actividad cultural porteña.

