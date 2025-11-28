28 de noviembre de 2025 Inicio
Excursión ahorradora: estos diez paseos son perfectos para hacer en Buenos Aires y solo necesitás tiempo

Opciones económicas permiten recorrer espacios artísticos y recreativos sin invertir demasiado. Diversos barrios ofrecen propuestas variadas para disfrutar del tiempo libre.

Por
Cada paseo invita a disfrutar de una jornada distinta en barrios emblemáticos.

Argentina.gob.ar
  • Diez propuestas culturales accesibles permiten disfrutar de Buenos Aires sin gastar de más.
  • Museos, ciclos musicales y espacios arquitectónicos ofrecen recorridos económicos para aprovechar el fin de semana.
  • Desde San Telmo hasta La Boca, Recoleta y Palermo, hay alternativas para todos los gustos y edades.
  • Las actividades incluyen exposiciones, proyecciones gratuitas, visitas guiadas y experiencias sensoriales en distintos barrios.

Buenos Aires contiene una variedad importante de espacios culturales donde es posible disfrutar sin realizar grandes gastos. La oferta incluye museos, muestras temporarias, propuestas musicales y centros culturales que abren sus puertas durante el fin de semana largo. La diversidad permite elegir experiencias diferentes sin depender del clima ni de gastar de más.

Vuelos seguros y vistas amplias en el corazón serrano de Córdoba.
Turismo en Argentina: el destino en el que se puede volar en parapente

La ciudad cuenta con recorridos gratuitos, alternativas económicas y actividades al aire libre o en interiores que van desde exposiciones históricas hasta exhibiciones inmersivas, con opciones que se adaptan a todas las edades. Además, muchos de estos lugares están ubicados en zonas estratégicas, lo que facilita llegar sin complicaciones.

Cada paseo invita a disfrutar de una jornada distinta en barrios emblemáticos, entre arquitectura, arte contemporáneo y espacios verdes. La variedad de propuestas permite explorar nuevos rincones, descubrir artistas y cerrar el día con un momento musical o una película clásica.

museo arte moderno

Cuáles son los diez paseos de Buenos Aires donde no gastarás demasiado

El Museo de Arte Moderno, en San Telmo, ofrece un recorrido atractivo con muestras de gran variedad. En ese lugar se presentan obras como la exposición lúdica de Dalila Puzzovio, además de piezas de Bárbara Bianca en el área del café, donde también se puede descansar y disfrutar la librería. Las salas incluyen trabajos de Jorge Miño y Valentina Quintero, junto con un recorrido especial que viaja por etapas claves del teatro experimental, desde el Di Tella hasta el Parakultural.

En Recoleta, el MALBA abre de 12 a 20 y cuenta con un espacio gastronómico para hacer una pausa durante la visita al museo. A pocas cuadras, el Centro Cultural Recoleta y el Museo Nacional de Bellas Artes permiten ingresar solo con el DNI. El Recoleta destaca por “Carroña última forma”, donde conviven piezas de Antonio Berni, Liliana Maresca y Marcia Svhartz. El Bellas Artes, por otra parte, está cerca de espacios tranquilos para tomar algo luego de recorrer sus salas.

El sur de la ciudad propone dedicar el sábado a La Boca, un barrio con una agenda artística amplia. La ruta incluye Fundación Larivière y su muestra “Las pelilargas”, seguida por la visita a Fundación Proa y su recorrido por el diseño femenino desde el siglo XX. Luego es posible continuar hacia el Museo Marco, donde se presenta la obra de Lux Linder, y finalizar en Ungallery con una experiencia inmersiva creada por David Petroni.

Malba

En el plano musical, el Konex recibe una vez más a La Bomba de Tiempo, que renueva su formato con una puesta circular que intensifica el vínculo entre percusión y movimiento. Para quienes buscan otra atmósfera, Django Sessions se presenta en Virasoro, donde también estrenarán su álbum “Mi virgen negra”.

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ubicada en Recoleta, es una visita ideal tanto por sus cerca de dos millones de ejemplares como por su valor arquitectónico, resultado del proyecto de Clorindo Testa, Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga. El ingreso es gratuito y el edificio cuenta con café propio.

Museo Sívori
El Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori tiene un patrimonio de más de 4000 piezas de arte argentino.

En los Bosques de Palermo, el Museo Sívori suma arte a la caminata habitual. En ese lugar se puede recorrer la muestra de Alicia Orlandi, compuesta por más de sesenta trabajos que no se exhibían desde hace décadas, además de una exposición dedicada a artistas latinoamericanas con el apoyo de una fundación internacional.

Para una salida de día completo en zona norte, Villa Ocampo es una excelente alternativa. La casa histórica de Victoria Ocampo, hoy gestionada por la UNESCO, mantiene el espíritu intelectual que la convirtió en un punto de encuentro para grandes figuras literarias del siglo XX.

Por último, el Cine York en Olivos ofrece proyecciones gratuitas, con funciones dobles de viernes a domingo y títulos como El indomable Will Hunting, Elephant y Last Days.

