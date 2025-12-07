Este paseo familiar de CABA cambió por completo en esta época y ahora tiene una enseñanza clave: cuál es Una modificación que redefine la experiencia y lo vuelve un plan distinto, actual y alineado con las inquietudes del presente. Por + Seguir en







Ecoparque

Este lugar actúa como un centro estratégico para la conservación de especies autóctonas en riesgo, combinando investigación científica, educación ambiental y participación ciudadana para promover la protección de la biodiversidad argentina.

Su objetivo principal es contribuir a la recuperación de los ecosistemas y a la mitigación de los efectos de la crisis ambiental, impulsando un cambio cultural que fomente una relación más consciente y respetuosa entre el ser humano y la naturaleza.

El espacio cuenta con casi 17 hectáreas abiertas a experiencias educativas y recreativas para visitantes de todas las edades, con gran parte del predio habilitado mientras continúan obras de restauración y adecuación orientadas al bienestar animal y al patrimonio.

A través de 15 programas federales de conservación y de su Centro de Rescate de Fauna Silvestre, el Ecoparque desempeña un rol clave en la rehabilitación y reinserción de animales heridos, huérfanos o afectados por el tráfico ilegal, superando los 3.900 rescates en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, existe un lugar que se consolidó con el tiempo como uno de los paseos familiares más visitados, especialmente durante esta época del año, cuando las actividades al aire libre ganan protagonismo. Ubicado en el predio que supo albergar al antiguo zoológico, el espacio mantiene su atractivo como punto de encuentro para vecinos y amantes del Turismo.

Así, el Ecoparque conserva una propuesta que sigue vigente: invitar a grandes y chicos a reflexionar sobre el vínculo con la naturaleza, la biodiversidad y el cuidado del ambiente. Sus recorridos, áreas verdes y espacios educativos continúan funcionando como ejes centrales de la experiencia.

Cómo es el Ecoparque de Buenos Aires y qué atractivo tiene Sasha y Kangoo Ecoparque El Ecoparque funciona como un espacio dedicado a la preservación de especies autóctonas amenazadas, participando activamente en la protección y fortalecimiento de la biodiversidad en Argentina. A través de la apertura al público, busca generar conciencia y fomentar la educación ambiental como herramienta clave para el cuidado del entorno natural.

El trabajo del Ecoparque está orientado a reducir el impacto de la crisis ambiental y a restaurar el equilibrio de los ecosistemas, con la mirada puesta en un futuro sostenible. Su misión central es promover una relación más armónica y responsable entre las personas y la naturaleza, pensando tanto en el presente como en las generaciones que vendrán.

Con una superficie de 16,7 hectáreas, el predio ofrece propuestas educativas y recreativas pensadas para toda la familia. Actualmente, cerca del 80% del espacio está habilitado para visitas, mientras avanzan tareas de restauración patrimonial, reorganización de áreas y mejoras vinculadas al bienestar animal.

En los últimos años, se reforzó un trabajo federal junto a todas las provincias del país que dio lugar a 15 programas de conservación de especies en peligro de extinción. Estos proyectos se enfocan en la investigación, la cría sin contacto humano y la posterior reintroducción de animales en sus hábitats naturales. Además, el Ecoparque cumple un rol clave como centro de rescate de fauna silvestre, habiendo asistido a más de 3.900 animales víctimas de accidentes, abandono o tráfico ilegal.