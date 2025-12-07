7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este paseo familiar de CABA cambió por completo en esta época y ahora tiene una enseñanza clave: cuál es

Una modificación que redefine la experiencia y lo vuelve un plan distinto, actual y alineado con las inquietudes del presente.

Por
Estos sitios de Turismo que son ampliamente reocomendados para disfrutar en verano

Estos sitios de Turismo que son ampliamente reocomendados para disfrutar en verano

Este paseo familiar de CABA cambió por completo en esta época y ahora tiene una enseñanza clave: cuál es
Tomás F. Cuesta Ecoparque
  • Este lugar actúa como un centro estratégico para la conservación de especies autóctonas en riesgo, combinando investigación científica, educación ambiental y participación ciudadana para promover la protección de la biodiversidad argentina.
  • Su objetivo principal es contribuir a la recuperación de los ecosistemas y a la mitigación de los efectos de la crisis ambiental, impulsando un cambio cultural que fomente una relación más consciente y respetuosa entre el ser humano y la naturaleza.
  • El espacio cuenta con casi 17 hectáreas abiertas a experiencias educativas y recreativas para visitantes de todas las edades, con gran parte del predio habilitado mientras continúan obras de restauración y adecuación orientadas al bienestar animal y al patrimonio.
  • A través de 15 programas federales de conservación y de su Centro de Rescate de Fauna Silvestre, el Ecoparque desempeña un rol clave en la rehabilitación y reinserción de animales heridos, huérfanos o afectados por el tráfico ilegal, superando los 3.900 rescates en todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires, existe un lugar que se consolidó con el tiempo como uno de los paseos familiares más visitados, especialmente durante esta época del año, cuando las actividades al aire libre ganan protagonismo. Ubicado en el predio que supo albergar al antiguo zoológico, el espacio mantiene su atractivo como punto de encuentro para vecinos y amantes del Turismo.

El Palmar destaca por sus palmares y fauna típica del litoral argentino.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el "santuario" de palmeras que enamora a sus visitantes

Así, el Ecoparque conserva una propuesta que sigue vigente: invitar a grandes y chicos a reflexionar sobre el vínculo con la naturaleza, la biodiversidad y el cuidado del ambiente. Sus recorridos, áreas verdes y espacios educativos continúan funcionando como ejes centrales de la experiencia.

Cómo es el Ecoparque de Buenos Aires y qué atractivo tiene

Sasha y Kangoo

El Ecoparque funciona como un espacio dedicado a la preservación de especies autóctonas amenazadas, participando activamente en la protección y fortalecimiento de la biodiversidad en Argentina. A través de la apertura al público, busca generar conciencia y fomentar la educación ambiental como herramienta clave para el cuidado del entorno natural.

El trabajo del Ecoparque está orientado a reducir el impacto de la crisis ambiental y a restaurar el equilibrio de los ecosistemas, con la mirada puesta en un futuro sostenible. Su misión central es promover una relación más armónica y responsable entre las personas y la naturaleza, pensando tanto en el presente como en las generaciones que vendrán.

Con una superficie de 16,7 hectáreas, el predio ofrece propuestas educativas y recreativas pensadas para toda la familia. Actualmente, cerca del 80% del espacio está habilitado para visitas, mientras avanzan tareas de restauración patrimonial, reorganización de áreas y mejoras vinculadas al bienestar animal.

En los últimos años, se reforzó un trabajo federal junto a todas las provincias del país que dio lugar a 15 programas de conservación de especies en peligro de extinción. Estos proyectos se enfocan en la investigación, la cría sin contacto humano y la posterior reintroducción de animales en sus hábitats naturales. Además, el Ecoparque cumple un rol clave como centro de rescate de fauna silvestre, habiendo asistido a más de 3.900 animales víctimas de accidentes, abandono o tráfico ilegal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cortinez está ubicado a 75 kilómetros de CABA, en la ruta 7. 

El pueblito que está muy cerca de Buenos Aires que permite relajarse sin viajar demasiado

Este destino es ideal para visitar en verano. 

Turismo en Córdoba: el rincón del olivo que ofrece un descanso pleno en medio de las sierras

Esta playa es una de las más elegidas para visitar en 2026.

Cuál es el atractivo que tiene Porto de Galinhas, la playa de Brasil ideal para visitar en 2026

La cita contará con actividades para todas las edades, y la participación será libre y gratuita.

En modo Navidad: esta calle de Buenos Aires te traslada al mundo de Harry Potter por el fin de semana

El destino cercano a Buenos Aires para hacer turismo rural.

Escapada rápida de Buenos Aires: un destino perfecto para hacer turismo rural el finde largo de diciembre 2025

La comuna se ubica en un punto estratégico del corredor costero santafesino.

Turismo en Argentina: es un pueblito desconocido pero es atractivo por estar cerca de un río

Rating Cero

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

últimas noticias

Lionel Messi junto a David Beckham.

David Beckham reveló lo que planea hacer Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

Hace 35 minutos
play
Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

Hace 37 minutos
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Benjamin Netanyahu afirmó que "pronto empezará la segunda fase de alto al fuego" entre Israel y Hamás

Hace 1 hora
play

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

Hace 1 hora
play

Apartaron al policía que mató al joven que lo había denunciado por atropellar a su primo en Morón

Hace 2 horas