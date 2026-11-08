8 de noviembre de 2026 Inicio
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Estaba haciendo una presentación en la facultad, se tragó una mosca y se volvió viral

Una grabación realizada para una actividad académica volvió a circular en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

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Un estudiante que se volvió viral tras tragarse una mosca mientras grababa una presentación para la facultad.

Un estudiante que se volvió viral tras tragarse una mosca mientras grababa una presentación para la facultad.

  • Dónde y en qué contexto se registró la escena.

  • Cuándo comenzó a circular la grabación.

  • La intervención de una persona que estaba fuera de cámara.

  • Los comentarios que dejó el episodio en las redes sociales.

Estaba haciendo una presentación en la facultad, se tragó una mosca y se volvió viral: un estudiante protagonizó una situación tan inesperada como insólita mientras grababa una exposición académica. La escena quedó registrada en video y volvió a circular en las redes sociales.

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La grabación, que había sido publicada originalmente en mayo de 2025, volvió a difundirse y acumuló miles de reproducciones. El episodio llamó la atención por lo repentino del accidente y por la reacción del entorno del estudiante.

De esta manera, lo que comenzó como una simple exposición para la facultad terminó convertido en un blooper viral que despertó risas y comentarios en las redes sociales.

Así fue el momento viral donde un joven se tragó una mosca mientras hacía una presentación

Renzo estaba concentrado frente a la cámara mientras realizaba una presentación para un trabajo de la facultad. Sin embargo, en medio de su explicación, ocurrió algo que nadie esperaba: una mosca se le metió en la boca y terminó tragándosela.

En el video se puede ver cómo continúa con su exposición cuando el insecto aparece cerca de su rostro. En cuestión de segundos, el joven toma aire y la mosca termina entrando en su boca. Pero uno de los detalles más comentados fue la reacción de una mujer que estaba detrás de cámara y que, según se presume, sería su hermana. Al advertir lo que había sucedido, le gritó: “¡Renzo, te comiste la mosca!”.

El propio estudiante respondió después en los comentarios de la publicación y se tomó el episodio con humor. “Mi hermana de fondo ‘RENZO TE COMISTE LA MOSCA’. Ya me había dado cuenta, mepa”, escribió. La escena también quedó asociada a una frase que resumió el inesperado desenlace de la grabación: “No era opción”. Así, una tarea universitaria terminó convirtiéndose en una anécdota que el joven difícilmente olvidará.

Como suele suceder con los episodios insólitos que circulan en internet, los usuarios no tardaron en reaccionar. Muchos se detuvieron en el instante exacto en que Renzo tomó aire y el insecto terminó entrando en su boca. “Me mata que tomaste aire justo cuando estaba la mosca cerca”, comentó una persona. Otro usuario apeló al humor y escribió: “La mosca: ‘No estoy de acuerdo, Renzo’”.

La intervención de su hermana también generó comentarios. “Le avisaban que se comió la mosca”, señaló una usuaria, mientras que otra preguntó en tono de broma: “La mosca, ¿está bien?”.

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