Intentaron robarle a Thiago Medina en plena calle y le lanzó una picante advertencia al delincuente

El exparticipante de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores al revelar que sufrió un intento de robo mientras estaba dentro de un auto en Liniers. A través de sus redes sociales, contó cómo logró evitar que le quitaran el celular.

Durante la tarde del viernes, Thiago Medina sorprendió a sus seguidores al compartir una selfie en sus historias de Instagram junto a un mensaje que generó preocupación. El exparticipante de Gran Hermano reveló que sufrió un intento de robo, aunque afortunadamente logró reaccionar a tiempo y evitar que le quitaran su teléfono celular.

“Hoy me quisieron robar el celular, me olvidé de contarles” , escribió el ex de Daniela Celis, quien además aprovechó la publicación para dedicarle una picante frase al delincuente: “ Si ves esta historia, te quedaste con las ganas, gil”.

Lejos de dejar el episodio ahí, Thiago abrió una caja de preguntas en su red y decidió responder una de las preguntas referida al asalto y brindó detalles del momento de tensión que vivió mientras se encontraba dentro de un vehículo, detenido en un semáforo en el barrio porteño de Liniers. “Me lo quisieron robar hoy a la mañana en un semáforo, gente, de Liniers. Tenía la ventana baja, estaba jugando al truco, se acercó un chabón y me lo quiso manotear”, relató a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el joven aseguró que logró frustrar el robo . “Yo agarré justo y vi como salió corriendo. Te quedaste con las ganas de robarme el celu, papu ”, lanzó, con un tono desafiante hacia el hombre que intentó arrebatarle el dispositivo.

Por último, Medina se encargó de aclarar que no estaba al volante al momento del episodio. “Tranqui que iba de acompañante”, escribió para llevar tranquilidad y evitar cualquier tipo de especulación.

El insólito accidente que sufrió Thiago Medina mientras estaba con sus hijas: "No saben lo que me duele"

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Thiago Medina relató que, después de disfrutar de una merienda con las menores, regresó a la casa de Daniela Celis. Sin embargo, cuando intentó bajar a las nenas del auto, sufrió un inesperado accidente que lo obligó a improvisar, ya que se encontraba solo con Laia y Aimé.

En las imágenes se lo puede ver hablando frente a la cámara, todavía sorprendido por lo ocurrido, mientras sus hijas estaban detrás de él. "Las bajé de acá del auto y se me salió el hombro de lugar", explicó.

Captura: web

"Ahora ya me lo acomodé, pero se me salió de vuelta, levantando a Aimé", agregó. Entre la preocupación y el humor, le preguntó a sus seguidores: "¿Ustedes qué hubiesen hecho? ¿Se lo hubiesen acomodado?". Mientras tanto, las nenas lo miraban desde el fondo y él les pedía que saludaran a la cámara.