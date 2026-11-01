Un influencer reveló cuánto cuesta comer en China y se volvió viral: cuál fue el motivo El recorrido permitió conocer un lugar que apuesta por una experiencia distinta a la hora de salir a comer. Por Agregar C5N en









Un influencer visitó un particular restaurante chino y reveló cuánto cuesta la comida. Trip

Un influencer mostró cuánto cuesta comer en un llamativo restaurante de China.

El local combina platos elaborados con una ambientación futurista.

Algunas preparaciones se destacan por sus originales presentaciones.

El video se viralizó y despertó curiosidad por la propuesta del establecimiento. Un restaurante de China se hizo conocido en las redes sociales por una propuesta que combina comida, creatividad y un espectáculo en cada plato. Un influencer visitó el lugar, mostró algunas de las opciones del menú y reveló cuánto cuesta comer allí. Las imágenes sorprendieron por las presentaciones de los platos y los precios de una experiencia gastronómica que no pasa desapercibida.

El establecimiento se llama 3 Warehouse y está ubicado en Pudong, una zona de Shanghái cercana al aeropuerto y a Disneyland. Su propuesta combina cocina elaborada con una ambientación futurista, pensada para que la visita sea mucho más que sentarse a comer. A través de su recorrido, el creador de contenido mostró distintas opciones del menú y compartió cuánto cuestan algunas de las especialidades.

Entre las alternativas que presentó aparecen platos de carne, preparaciones con té y bebidas con diseños originales. Uno de los detalles que más sorprendió fue que varias de las opciones incluyen una puesta en escena especial, con llamas y presentaciones que buscan sorprender a los comensales. Así, el recorrido permitió conocer tanto la oferta gastronómica como el estilo particular del restaurante.

Así fue la revelación viral sobre cuánto cuesta comer en China Durante la visita, el influencer mostró una carne de vaca con puré de papa que cuesta 13 dólares, el mismo precio que las costillas infusionadas con té, servidas con una presentación que incluye fuego. También apareció una bebida multicolor con forma de ramo de flores, cuyo valor es de 5 dólares. Estas opciones forman parte de una carta que combina recetas tradicionales con propuestas visuales poco habituales.

El menú incluye otras especialidades, como arroz fermentado servido dentro de una calabaza, por 8 dólares, y pato asado al vino tinto con ensalada, que cuesta 25 dólares. Este último es uno de los platos destacados del lugar y se prepara frente a los clientes. Para completar la experiencia, también ofrecen rolls de salmón y palta dentro de una ostra gigante, a 8 dólares, y un pudín de coco con caramelo que sale 6 dólares.

Así es el particular restaurante chino que se volvió viral. TikTok Según explicó el creador de contenido, la comida que mostró está pensada para compartir entre tres o cuatro personas, aunque el costo ronda los 75 dólares por comensal. Más allá de los precios, la ambientación futurista y las presentaciones de los platos fueron parte central de la experiencia. Esa combinación convirtió al recorrido en un video viral y permitió descubrir una propuesta gastronómica que busca sorprender desde el primer momento hasta el final de la comida.