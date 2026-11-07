El papa León XIV en Uruguay: brindó en Paysandú la primera misa de su gira por Sudamérica

El papa León XIV sobre el mate: "Nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y me hermanan"
"Finalmente, pensamos en un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio, de trabajo, en cada reunión de amigos. Me refiero al mate, esa bebida tan típica de Sudamérica, cuyo significado profundo ustedes pueden explicar mejor que yo. Seguramente el mate los ha acompañado también hoy en el viaje de camino a esta celebración y los acompañará al regresar. También hasta Roma ha llegado el mate", señaló.
"El mate es signo de familiaridad, de amistad, de encuentro; nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y me hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio", remarcó.
"Pienso también en los mates que uno toma cuando está solo y acompañan un momento de silencio, de oración. En estos espacios de soledad, ¡cuántas veces tantos de ustedes le habrán confiado a Dios sus preocupaciones, sus necesidades, sus deseos y anhelos más profundos!", concluyó