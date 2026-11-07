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Visita histórica

El papa León XIV en Uruguay: brindó en Paysandú la primera misa de su gira por Sudamérica

El Sumo Pontífice continúa su recorrida por el territorio charrúa, adonde llegó este viernes. Tras la ceremonia volverá a Montevideo para visitar el barrio Borro.

- 7 de noviembre 2026 - 10:27
El Papa inició una gira por Sudamérica marcada por una intensa agenda de actos masivos.

El Papa inició una gira por Sudamérica marcada por una intensa agenda de actos masivos.

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El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay en el inicio de su primera gira apostólica por Sudamérica que lo hará visitar, además, Argentina y Perú. Este sábado hacia la ciudad de Paysandú, donde dio la primera misa al aire libre de su viaje. Luego, volverá a Montevideo para visitar el barrio Borro.

El viernes, en una multitudinaria jornada en la capital oriental, el pontífice fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, recorrió las calles en el Papamóvil, brindó su primer discurso sobre la convivencia y la vida en la Plaza Independencia y encabezó la oración vespertina en la Catedral.

León XIV volvió al aeropuerto de Paysandú para retornar a Montevideo

Tras la misa en el Parque París Londres y la visita a la Basílica Nuestra Señora del Rosario, del papa León XIV se retiró de Paysandú para emprender vuelo hacia Montevideo nuevamente. Se espera que llegue hacia las 13:30.

Tras la misa, el papa León XIV se trasladó a la basílica de Paysandú

Luego de la ceremonia en el Parque París Londres, el pontífice se dirigió a la Basílica Nuestra Señora del Rosario, donde más fieles lo esperaban para saludarlo. Entonces tomó un micrófono y repitió algunos conceptos referidos a "tres símbolos" que considera claves.

"Tenemos que construir puentes que unan a todos los pueblos, porque creemos en un solo Dios y porque creemos que la paz es posible. Los palmares que representan que queremos estar unidos todos y construir comunidades de fe. Y el mate, esa expresión tan importante en su cultura, donde dos amigos, dos familiares están unidos a compartir muchas veces dialogando sin palabras, pero unidos para compartir la vida, las dificultades y también las alegrías".

Así será el operativo antifrancotiradores durante la visita del papa León XIV

El especialista en seguridad Carlos López dialogó con C5N y dio detalles del operativo para la visita del Papa en Argentina, que incluye tres anillos de seguridad coordinados entre fuerzas federales, la Policía de la Ciudad, Gendarmería, Prefectura, Policía Bonaerense y fuerzas especiales como el GEOF (que incluye francotiradores y grupos tácticos) y la DOEM.

Explicó que se realizan verificaciones exhaustivas en los inmuebles y domicilios situados a lo largo de los recorridos oficiales, para evitar la circulación de personas ajenas en zonas críticas.

Además, se usa monitoreo por cámaras, drones y la posibilidad de implementar bloqueos temporales de señales de telefonía móvil en puntos específicos del despliegue para garantizar la integridad del sumo pontífice.

El papa León XIV sobre el mate: "Nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y me hermanan"

"Finalmente, pensamos en un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio, de trabajo, en cada reunión de amigos. Me refiero al mate, esa bebida tan típica de Sudamérica, cuyo significado profundo ustedes pueden explicar mejor que yo. Seguramente el mate los ha acompañado también hoy en el viaje de camino a esta celebración y los acompañará al regresar. También hasta Roma ha llegado el mate", señaló.

"El mate es signo de familiaridad, de amistad, de encuentro; nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y me hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos, donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio", remarcó.

"Pienso también en los mates que uno toma cuando está solo y acompañan un momento de silencio, de oración. En estos espacios de soledad, ¡cuántas veces tantos de ustedes le habrán confiado a Dios sus preocupaciones, sus necesidades, sus deseos y anhelos más profundos!", concluyó

"Las palmeras no están solas ni distanciadas: forman palmares"

"Otro símbolo que caracteriza y embellece esta tierra son los palmares. Nos dice el libro de los Salmos que el justo florecerá como una palmera. Este árbol es resistente a la fuerza de los vientos, posee raíces profundas, se eleva erectamente hacia el cielo en busca de luz y produce el dulce fruto del yatay. Esta es una hermosa imagen del origen y el destino al que estamos llamados: a arraigarnos en Cristo, Alfa y Omega, principio y fin de nuestra vida, para que permaneciendo unidos a él demos buenos frutos", remarcó el pontífice.

"Al mismo tiempo, vemos que en esta región las palmeras no crecen aisladas, sino que forman palmares; es decir, son muchas, no están solas ni distanciadas. Así también la Iglesia es una comunidad de hermanos que hunde sus raíces y bebe de un manantial común: la palabra de Dios, los sacramentos, la oración y la acción caritativa. Y sus fieles elevan su mirada para alabar juntos a Cristo, sol que nace de lo alto, cuya luz guía los pasos de la humanidad por el camino de la paz", planteó.

León XIV, sobre los símbolos de la región: "El puente, los palmares y el mate"

"Hay tres símbolos que caracterizan a esta región y que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dada dado y la misión que hoy se nos confía. El primero es el puente, el segundo los palmares y el tercero el mate", expresó el papa León XIV durante la misa.

"Queridos hermanos y hermanas, necesitamos reflexionar sobre estos símbolos que nos son comunes, que nos dan identidad y sentido de pertenencia; que nos hablan de nuestros orígenes y nos proyectan hacia el futuro. También la fe forma parte del pueblo uruguayo desde sus orígenes y es necesario transmitirla a las futuras generaciones con valentía creativa. Jesús en el Evangelio de hoy nos recuerda la importancia de la fidelidad a los dones recibidos: 'El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho'", manifestó.

"En esta ciudad de Paysandú se encuentra el Puente Internacional General Artigas, que atraviesa el Río Uruguay uniendo dos países limítrofes. No es difícil imaginar los beneficios que genera un puente: apertura, comunicación, intercambio. Por eso, ¡qué importante es ser constructor de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados", señaló.

Comenzó la misa del papa León XIV en Paysandú

“Gracias por estar aquí”, comenzó su mensaje el papa León XIV ante el aplauso de los más de 40 mil fieles presentes en el Parque París Londres de la ciudad uruguaya.

La llegada del Papa a Paysandú

León XIV arribó a la ciudad uruguaya, donde brindará su primera misa al aire libre, en el marco de su gira por Sudamérica.

Gran expectativa en Uruguay por León XIV

Uruguayos, argentinos y brasileros se acercaron hasta Paysandú, ubicada a 380 kilómetros de Montevideo, donde el Sumo Pontífice brindará su primera misa.

Cottolengo Don Orione: "Que el Papa detenga la mirada en las personas con discapacidad es un signo de esperanza"

En medio de un clima de emoción y devoción, la comunidad del Cottolengo Don Orione de Claypole ultima los detalles para la visita de León XIV. El líder de la Iglesia Católica estará en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre, con actividad en la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

“Estamos trabajando muchísimo en ensayos, reuniones y coordinación porque son muchos detalles a tener en cuenta. Todos estamos muy ansiosos y entusiasmados”, remarcaron desde la organización a C5N. En esa línea, destacaron la relevancia del gesto del Sumo Pontífice hacia la comunidad: “Que el Papa detenga su mirada en estas personas, en los residentes, en las personas con discapacidad y en los trabajadores, es un signo de esperanza, de valoración y de amor por los más vulnerables de nuestra sociedad”.

Cómo estará el clima con la llegada del papa León XIV a la Argentina: entre el sol y alguna tormenta

La jornada del sábado 7 de noviembre comenzó ventoa y fresca, con mínimas cercanas a los 12 grados. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán de cara al domingo 8. Desde el Servicio Meteorológico Nacional mantienen activa alertas por tormentas para algunas localidades de Argentina.

Visita del papa León XIV a la Argentina: qué desayuno tendrá y cuál es la torta que pidió

Una panadería del barrio porteño de Recoleta preparará el desayuno del papa León XIV tras su llegada a Buenos Aires, en el marco de su gira en Sudamérica. Se tratará de su primera visita al país tras el inicio de su pontificado el 8 de mayo de 2025 luego de la muerte de Francisco.

En diálogo con eltrece, el dueño de la panadería Dos Escudos, Francisco Parrondo, manifestó su entusiasmo por elaborar el desayuno de León XIV. "Estamos orgullosos de trabajar con la Nunciatura y proveer el desayuno del Papa del día 9 cuando llegue. Es un orgullo y privilegio poder brindarle nuestras cosas ricas", expresó.

En tal sentido, detalló las comidas que prepararán: "Muy contentos, igual con las monjas de la Nunciatura es un vínculo continuo, ellas vienen todos los días acá a desayunar. Pero el pedido que le vamos a preparar es algo que se llevan todos los días, facturas variadas y nuestro famoso sandwichito de miga. Obviamente también va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas. El Papa pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos".

El regalo de C5N al papa León XIV durante su vuelo a Uruguay: "Lo estamos esperando"

El papa León XIV recibió un regalo muy especial de C5N durante su vuelo a Uruguay. La periodista Pamela Francescato se acercó al Sumo Pontífice en uno de los pasillos de la aeronave y lo sorprendió con un mate del canal.

“Estamos muy contentos por su pronta recuperación y lo estamos esperando con muchas ganas. Le quiero hacer un regalo de parte del canal”, le expresó al momento de entregarle el presente.

El esperado encuentro se produjo en uno de los pasillos del avión, donde la periodista aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras: “Este regalo es de parte del canal donde trabajo. Un canal muy comprometido con la realidad social, con las personas que sufren, como usted, que alza la voz por los que no tienen voz. Y el mate es sinónimo de amistad, de encuentro y de tender puentes”, expresó mientras le entregaba el presente.

El papa León XIV cerró su primer día en Uruguay con un duro discurso en Montevideo

En el inicio de su discurso, León XIV evocó la histórica frase del prócer Artigas -“Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”- para remarcar que en esa premisa el prócer “unía el origen de la autoridad y la responsabilidad de quien la ejerce”. Al hacer referencia a los 40 años de democracia ininterrumpida en Uruguay, el Pontífice fijó posición sobre la vida pública y espiritual de la nación: “El carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto, porque hay valores que son universales. Esta neutralidad no exige que la dimensión religiosa quede confinada al ámbito privado”. A su vez, al destacar la matriz de energías renovables del país, sostuvo que “el bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido”.

En el tramo más enfático de su mensaje sobre los derechos humanos y el ámbito social, el Santo Padre defendió el valor de la vida en el vientre materno señalando que “quien todavía no ha nacido pertenece a la nación humana y al futuro de su pueblo; su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece”, agregando que “la protección de quien va a nacer y el apoyo de quienes lo acogen son inseparables”.

Tras mencionar sus recientes problemas médicos, reclamó que “procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”. Finalmente, abordó la problemática de la salud mental advirtiendo que “nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos, ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia”, y pidió regular la tecnología para que “la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo”.

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