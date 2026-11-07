El papa León XIV en Uruguay: brindó en Paysandú la primera misa de su gira por Sudamérica

León XIV, sobre los símbolos de la región: "El puente, los palmares y el mate"

"Hay tres símbolos que caracterizan a esta región y que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe que nos ha sido dada dado y la misión que hoy se nos confía. El primero es el puente, el segundo los palmares y el tercero el mate", expresó el papa León XIV durante la misa.

"Queridos hermanos y hermanas, necesitamos reflexionar sobre estos símbolos que nos son comunes, que nos dan identidad y sentido de pertenencia; que nos hablan de nuestros orígenes y nos proyectan hacia el futuro. También la fe forma parte del pueblo uruguayo desde sus orígenes y es necesario transmitirla a las futuras generaciones con valentía creativa. Jesús en el Evangelio de hoy nos recuerda la importancia de la fidelidad a los dones recibidos: 'El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho'", manifestó.

"En esta ciudad de Paysandú se encuentra el Puente Internacional General Artigas, que atraviesa el Río Uruguay uniendo dos países limítrofes. No es difícil imaginar los beneficios que genera un puente: apertura, comunicación, intercambio. Por eso, ¡qué importante es ser constructor de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados", señaló.