Los estremecedores detalles del estado de la hija de Wanda Nara tras el escándalo con Mauro Icardi: "Sin comer y descalza"

A través de su cuenta de Instagram, Yanina Latorre reconstruyó cómo habría comenzado el conflicto entre el futbolista y su hija Francesca. Además, reveló en qué estado se encontró a la menor.

En medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Yanina Latorre sorprendió al revelar detalles sobre lo que habría ocurrido en la casa de los sueños, ubicada en Nordelta. A través de sus historias de Instagram, la conductora reconstruyó el conflicto que involucró a Francesca, la hija de 11 años de la expareja, y que terminó con la intervención de la Policía y una ambulancia.

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"Se pudrió todo con una de las hijas de Wanda. Tengo detalles tremendos. Los voy actualizando", comenzó escribiendo en una placa negra. Minutos después aseguró que la situación había escalado hasta una instancia judicial: "En este momento Francesca está declarando en la comisaría. Una locura llegar a esto".

Con el correr de las horas, Latorre reveló que el conflicto habría comenzado durante la mañana, cuando Icardi debía retirar a sus hijas del colegio. Según su versión, una de las menores se habría negado a dejar la escuela, lo que habría provocado el enojo del delantero. "Las chicas estaban en el colegio y las tenía q retirar el padre. Él parece que fue antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Y él se enojó", relató la conductora.

Sin embargo, la situación habría sido todavía más delicada. De acuerdo con el relato de Yanina, la menor se encontraba realizando una evaluación cuando su padre se presentó en el establecimiento educativo. "Francesca estaba en medio de un examen. Las sacó igual. La licenciada materna pidió q las devuelva al colegio y no lo hizo", sostuvo.

A medida que avanzaba con su reconstrucción, Latorre advirtió sobre la gravedad de las acusaciones que habrían surgido durante la declaración de la menor. "Francesca denuncia un episodio terrible que no voy a detallar. Está hace casi 3 horas declarando en la comisaría", escribió, sin brindar mayores precisiones sobre el presunto hecho denunciado.

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Uno de los detalles más impactantes de su relato llegó cuando explicó cómo la niña habría logrado comunicarse para pedir ayuda: Francesca se habría encerrado en una habitación y, al no tener su teléfono celular, habría recurrido a una computadora. "La nena se encerró asustada, dice que le habían sacado el teléfono; encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio", reveló.

Captura: web

"Logró escaparse, estaba descalza y muy angustiada. Wanda estaba grabando y tuvo que dejar todo y salir corriendo", relató sobre la desesperada reacción que habría tenido la empresaria al enterarse de lo sucedido.

En otro tramo de las historias, aseguró que los efectivos policiales también habrían tenido dificultades para recuperar las pertenencias de Francesca, que permanecían dentro de la vivienda. "La Policía está tratando de recuperar la mochila, el celular y las cosas de Francesca y no se las dan. El fiscal va a ordenar de oficio", aseguró Latorre.

Finalmente, la conductora aportó nuevos detalles sobre las condiciones en las que la niña habría abandonado la propiedad y el motivo por el que se solicitó asistencia médica. "Francesca no comió en todo el día, se escapó por una puerta del costado, ahí la encontró la Policía y llamaron a la ambulancia", afirmó.

Captura: web

A modo de cierre, Latorre resumió el estado emocional en el que se encontraría la empresaria después de atravesar una nueva situación de tensión con su expareja: "Wanda está devastada". "La niña presenta lesiones", concluyó.