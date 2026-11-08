Cómo saber si ANSES dio de baja tu Pensión No Contributiva y cuál fue el motivo

- La Secretaría Nacional de Discapacidad avanzó con nuevas bajas y suspensiones de Pensiones No Contributivas.
- La medida alcanza a quienes no presentaron la documentación médica solicitada para justificar su incapacidad laboral.
- Los beneficiarios pueden revisar si su prestación sigue vigente desde la plataforma Mi ANSES.
- Existen distintas vías para presentar un descargo y solicitar que se restablezca el pago.
La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso nuevas bajas en el programa de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 3702/2026, que dejó sin efecto la rehabilitación provisoria de 4.329 prestaciones. Con esta actualización, el organismo estatal acumula 26.141 bajas y suspensiones en las últimas dos semanas.
La medida alcanza a los beneficiarios que habían recuperado temporalmente el cobro de la pensión por una resolución judicial colectiva. Sin embargo, la Cámara Federal revocó ese fallo y habilitó nuevamente al Gobierno a revisar los expedientes alcanzados por la decisión. En ese contexto, quienes no presentaron certificados médicos actualizados para acreditar su incapacidad laboral quedaron expuestos a perder el beneficio.
La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso más bajas en el programa de Pensiones No Contributivas.
ANSES
La situación genera incertidumbre entre los titulares de las prestaciones, ya que el Gobierno no publicó el listado oficial con los nombres de las personas afectadas. Por ese motivo, quienes cobran una PNC deberán consultar el estado de su beneficio a través de Mi ANSES o esperar una notificación postal para saber si su pensión continúa vigente.
Como la resolución se publicó después del cierre de las liquidaciones de ANSES, es posible que la fecha de cobro de noviembre siga apareciendo en el sistema bancario. Sin embargo, el pago podría quedar retenido o suspenderse a partir de diciembre si el beneficiario no inicia el correspondiente trámite de descargo.
Así podés saber si ANSES dio de baja tu Pensión No Contributiva.
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Por qué ANSES pudo dar de baja tu Pensión No Contributiva y cómo verificarlo
Ante la falta de un listado oficial de personas afectadas, los beneficiarios pueden consultar el estado de su prestación y realizar el reclamo correspondiente a través de los siguientes canales: