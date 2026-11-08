8 de noviembre de 2026 Inicio
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Cómo saber si ANSES dio de baja tu Pensión No Contributiva y cuál fue el motivo

Conocé cómo consultar la información disponible y qué pasos seguir ante posibles cambios en la prestación.

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Así podés saber si ANSES dio de baja tu Pensión No Contributiva y cuál fue el motivo.

Así podés saber si ANSES dio de baja tu Pensión No Contributiva y cuál fue el motivo.

ANSES
  • La Secretaría Nacional de Discapacidad avanzó con nuevas bajas y suspensiones de Pensiones No Contributivas.
  • La medida alcanza a quienes no presentaron la documentación médica solicitada para justificar su incapacidad laboral.
  • Los beneficiarios pueden revisar si su prestación sigue vigente desde la plataforma Mi ANSES.
  • Existen distintas vías para presentar un descargo y solicitar que se restablezca el pago.

La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso nuevas bajas en el programa de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral. La decisión quedó establecida mediante la Resolución 3702/2026, que dejó sin efecto la rehabilitación provisoria de 4.329 prestaciones. Con esta actualización, el organismo estatal acumula 26.141 bajas y suspensiones en las últimas dos semanas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social reorganizó el calendario de pagos.
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La medida alcanza a los beneficiarios que habían recuperado temporalmente el cobro de la pensión por una resolución judicial colectiva. Sin embargo, la Cámara Federal revocó ese fallo y habilitó nuevamente al Gobierno a revisar los expedientes alcanzados por la decisión. En ese contexto, quienes no presentaron certificados médicos actualizados para acreditar su incapacidad laboral quedaron expuestos a perder el beneficio.

La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso más bajas en el programa de Pensiones No Contributivas.

La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso más bajas en el programa de Pensiones No Contributivas.

La situación genera incertidumbre entre los titulares de las prestaciones, ya que el Gobierno no publicó el listado oficial con los nombres de las personas afectadas. Por ese motivo, quienes cobran una PNC deberán consultar el estado de su beneficio a través de Mi ANSES o esperar una notificación postal para saber si su pensión continúa vigente.

Como la resolución se publicó después del cierre de las liquidaciones de ANSES, es posible que la fecha de cobro de noviembre siga apareciendo en el sistema bancario. Sin embargo, el pago podría quedar retenido o suspenderse a partir de diciembre si el beneficiario no inicia el correspondiente trámite de descargo.

Así podés saber si ANSES dio de baja tu Pensión No Contributiva.

Así podés saber si ANSES dio de baja tu Pensión No Contributiva.

Por qué ANSES pudo dar de baja tu Pensión No Contributiva y cómo verificarlo

Ante la falta de un listado oficial de personas afectadas, los beneficiarios pueden consultar el estado de su prestación y realizar el reclamo correspondiente a través de los siguientes canales:

  • Constatación con CUIL en canales digitales: los beneficiarios pueden consultar su situación ingresando a Mi ANSES, tanto desde la página web como desde la aplicación móvil, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí deben revisar el expediente en la sección "Jubilaciones y Pensiones" o verificar si aparece alguna retención en el apartado "Fecha y lugar de cobro".
  • Plazo improrrogable de 60 días: una vez recibida la carta documento o la notificación oficial en el domicilio declarado, los titulares cuentan con 60 días corridos para presentar el reclamo. Durante ese período deberán solicitar la rehabilitación de la prestación y entregar los estudios médicos necesarios para acreditar su situación.
  • Canales digitales habilitados para el descargo: quienes necesiten presentar la documentación pueden hacerlo a través de distintas plataformas:
    • Trámites a Distancia (TAD): mediante la opción "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez".
    • Vía correo electrónico institucional: enviando la historia clínica escaneada a [email protected].
    • Web oficial del Ministerio de Salud: utilizando el formulario electrónico destinado a recibir reclamos.
  • Vías presenciales habilitadas: quienes prefieran realizar el trámite en persona deben presentar la documentación en las oficinas autorizadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad o en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI habilitadas para recibir estos pedidos.
  • Trámite vedado en dependencias de ANSES: las oficinas del organismo previsional no reciben documentación ni intervienen en los reclamos por estas suspensiones. Su tarea se limita a realizar las liquidaciones y los pagos que fueron autorizados por las autoridades del área de Salud.
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