Este mes suma una nueva fecha de descanso en el calendario de la provincia de Buenos Aires. La medida se enmarca en las celebraciones locales y genera consultas sobre su alcance y las condiciones para acceder al día libre.

El viernes 13 de noviembre habrá una jornada de descanso en una localidad bonaerense por una nueva conmemoración de su fundación.

Nuevo fin de semana largo : confirman feriado para el viernes 13 de noviembre en 2026: la fecha corresponde a una celebración local en la provincia de Buenos Aires y se suma a otros aniversarios fundacionales previstos para el mes. Qué localidad tendrá día no laborable y cómo funcionará el calendario de feriados nacionales.

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Un nuevo día no laborable se suma al cronograma de la etapa final del año y permitirá disfrutar de una pausa extendida en un municpio del territorio bonaerense. Se trata de una fecha establecida por el aniversario fundacional de una región ubicada en el partido de General Arenales.

La jornada forma parte del listado provincial de festividades locales, que contempla efemérides y celebraciones patronales en distintos municipios y localidades bonaerenses. Sin embargo, no se trata de un feriado nacional: su alcance está limitado a los lugares incluidos en la normativa.

El viernes 13 de noviembre se conmemora el aniversario fundacional de Arribeños , una localidad del partido de General Arenales. La fecha figura en el calendario oficial de celebraciones locales de la provincia de Buenos Aires. La disposición establece un día no laborable para la administración pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las localidades alcanzadas. Para las actividades privadas, en cambio, el régimen es optativo, por lo que cada empleador puede determinar si otorga o no el día libre.

De esta manera, quienes se encuentren alcanzados por la medida podrán contar con un descanso de tres días, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre. La fecha no implica un feriado obligatorio para todos los habitantes del país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional distingue entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables. La diferencia está relacionada con la posibilidad de modificar la fecha de descanso y con el alcance de cada disposición.

Feriados inamovibles

Son aquellos que se celebran en la fecha establecida y no se trasladan a otro día. En 2026, entre ellos se encuentran:

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Son aquellos que pueden cambiar de fecha para favorecer la organización de los descansos y los fines de semana largos. En 2026, el calendario contempla:

14 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, trasladado desde el 17 de junio.

16 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, trasladado desde el 17 de agosto.

11 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado desde el 12 de octubre.

22 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

Los días no laborables con fines turísticos se establecen para favorecer los descansos extendidos y el movimiento del turismo interno. Para 2026, las fechas previstas son:

22 de marzo.

9 de julio.

6 de diciembre.

En todos los casos, es importante distinguir los feriados nacionales de las celebraciones locales: no tienen el mismo alcance ni las mismas condiciones para trabajadores del sector público y privado.