27 de octubre de 2026 Inicio
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Cuánto se paga por trabajar en los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

Las claves normativas para calcular la liquidación de haberes durante las jornadas de descanso decretadas en el país.

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El sumo pontífice vendrá a la Argentina en la segunda semana de noviembre.

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Los empleados que cumplan funciones durante la visita del papa León XIV percibirán una remuneración adicional correspondiente al valor de un día ordinario. El derecho a la liquidación doble alcanzará a aquellos que efectivamente presten tareas en las fechas fijadas, siempre que las disposiciones vigentes mantengan ese estatus legal dentro de la jurisdicción territorial donde se desempeñe la actividad productiva.

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La normativa laboral dictamina que la prestación de servicios en días no laborables de alcance nacional debe ser liquidada abonando el haber habitual sumado a un monto idéntico adicional, lo que se traduce en un recargo del 100% sobre el ingreso básico. La modalidad de cálculo contempla diferencias de acuerdo al tipo de contratación, aplicando sobre las horas reales de servicio en el personal por jornal o como un plus específico en las liquidaciones mensualizadas.

Para ilustrar de forma práctica el mecanismo de cobro en el recibo de sueldo, si un empleado cuenta con un haber diario de $40.000, la jornada cumplida durante la festividad se liquidará en un total de $80.000. Esa cifra surge de computar el ingreso ordinario asignado a la jornada sumado al plus dispuesto por la normativa para las fechas especiales. De este modo, se garantiza el resguardo de los ingresos de los operarios en todo el territorio argentino.

En cuanto a la vigencia del esquema de descanso, el cronograma oficial continúa firme tras haber sido ratificado por el Santo Padre. De este modo, la planificación laboral establecida se mantiene vigente en las distintas administraciones locales a la espera de las actividades oficiales. La aplicación de estos beneficios sobre el recibo de sueldo quedará supeditada únicamente al cumplimiento efectivo de las tareas durante los días estipulados por el Poder Ejecutivo.

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV en Argentina

El calendario oficial de descanso dispuesto para acompañar la recorrida del pontífice en el país contempla tres fechas clave distribuidas a lo largo del penúltimo mes del año. La organización del esquema fue ideada con un alcance gradual para ordenar la movilidad ciudadana en los principales centros urbanos durante el paso de las comitivas. Cada una de las jornadas fijadas tendrá diferente impacto según la región del territorio nacional.

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De acuerdo a la planificación publicada, la apertura del cronograma nacional comenzará el lunes 9 de noviembre, jornada que funcionará como feriado en todo el país para el conjunto de las actividades públicas y privadas. Posteriormente, el esquema proseguirá el martes 10 de noviembre, día en que la medida regirá exclusivamente dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Por último, la grilla de jornadas no laborables concluirá el miércoles 11 de noviembre, fecha en la que la disposición abarcará únicamente a la provincia de Buenos Aires. El esquema fue ratificado en las últimas horas para garantizar la organización logística de la visita pastoral. De este modo, las distintas provincias y la Capital Federal ajustarán la atención administrativa y los servicios de acuerdo al mapa territorial trazado.

Cómo se pagan los feriados de noviembre por la visita del Papa

El mecanismo de liquidación salarial dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo determina que quienes presten servicios durante estas fechas especiales deberán percibir un adicional equivalente al 100% de su jornada ordinaria. En el caso del personal que cobra de forma mensual, el sueldo base ya contempla la jornada no laborable, por lo que la empresa deberá sumar el recargo correspondiente al día trabajado en el haber final.

Por su parte, en el caso de los trabajadores jornalizados o remunerados por hora, la fórmula de liquidación tomará como referencia directa las horas efectivamente cumplidas en la jornada. Ante la confirmación formal del itinerario papal en la Argentina, los departamentos de recursos humanos deberán contemplar estas directivas para la correcta emisión de los recibos salariales en las diferentes jurisdicciones alcanzadas.

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