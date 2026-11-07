Hizo que su abuela apareciera en una película de terror con IA y se hizo viral La mujer no pudo disimular su sorpresa al descubrir lo que había preparado su nieto. Por Agregar C5N en









Así fue la broma con inteligencia artificial que un nieto le hizo a su abuela y se volvió viral. Instagram

Un joven influencer sorprendió a su abuela con una escena creada mediante inteligencia artificial.

La mujer suele participar en videos humorísticos junto a su nieto.

La recreación estuvo inspirada en una película de terror estrenada en 2025.

El video superó los cinco millones de likes en Instagram. Un joven influencer de Estados Unidos encontró una forma muy particular de sorprender a su abuela: la hizo aparecer en una película de terror mediante inteligencia artificial y grabó su reacción sin que ella supiera lo que estaba pasando. La mujer, que suele mostrarse enojada en los videos que comparten juntos, no pudo ocultar su desconcierto al verse en la pantalla y terminó protagonizando un momento que hizo reír a millones de personas en las redes sociales.

La cuenta "La abuela enojada" tiene mas de 800 mil seguidores en Instagram. Instagram El joven comparte habitualmente videos junto a su abuela a través de Instagram, donde tiene una cuenta llamada "La abuela enojada" (@therealangrygrandma). En las publicaciones, la mujer suele mostrarse molesta por distintas situaciones, una característica que su nieto utiliza para crear bromas y divertir a sus seguidores. Esta vez, decidió llevar la idea un paso más allá con una edición realizada mediante inteligencia artificial.

Para concretar la broma, el influencer eligió Obsesión, una película de terror psicológico que tiene una historia marcada por los deseos y sus consecuencias inesperadas. La propuesta fue invitar a su abuela a mirarla sin anticiparle que tenía preparada una sorpresa. Mientras ella seguía la trama desde el sillón de su casa, él esperaba el momento indicado para mostrarle una escena modificada.

Cómo fue el momento viral entre un nieto y su abuela La sorpresa llegó durante una de las escenas más tensas de la película, ambientada en un restaurante. Obsesión (2025), cuenta la historia de Bear, un joven que utiliza un objeto sobrenatural para conseguir que la chica que le gusta se enamore de él. Sin embargo, su deseo tiene consecuencias inesperadas: Nikki comienza a comportarse de manera cada vez más obsesiva y aterradora.

View this post on Instagram Al llegar a ese momento, el nieto utilizó inteligencia artificial para reemplazar a uno de los personajes por la imagen de su abuela. En la escena modificada, la mujer aparece empujando e insultando a la protagonista, mientras se escucha una frase que dice: "¡Cállate, loca!". Al verse en la pantalla, la anciana no podía creer lo que estaba mirando y reaccionó con un desconcertado "¡Qué carajos!", mientras su nieto se reía a su lado.

La reacción de la mujer terminó de convertir el video en un fenómeno viral. La publicación superó los 5 millones de likes en Instagram y recibió miles de comentarios de personas que destacaron la espontaneidad de la abuela y la ocurrencia de su nieto. "Mi estómago me está matando de tanto reírme" y "Ella mira como diciendo: no recuerdo haber filmado esto" fueron algunas de las respuestas. Una vez más, la complicidad entre ambos demostró que una broma familiar puede terminar divirtiendo a millones de personas.