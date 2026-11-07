7 de noviembre de 2026 Inicio
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Este perro en El Calafate se volvió viral por cómo duerme e hizo estallar las redes

Una mascota sureña fue tendencia por una curiosa costumbre que sorprendió a una turista y despertó una ola de reacciones en redes sociales.

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El perro de El Calafate se volvió viral por su particular postura para dormir y las fotos que compartieron turistas y vecinos.

El perro de El Calafate se volvió viral por su particular postura para dormir y las fotos que compartieron turistas y vecinos.

  • Qué postura adopta el animal cuando duerme.
  • Cómo comenzó la publicación que se volvió viral.
  • Por qué otros usuarios compartieron sus propias fotos.
  • Qué se sabe del perro que conquistó las redes.

Este perro en El Calafate se volvió viral por cómo duerme e hizo estallar las redes: se convirtió en protagonista de internet por una postura muy particular a la hora de dormir. Una turista compartió una foto del animal y desató una catarata de imágenes de otros usuarios que ya lo habían encontrado descansando de la misma manera.

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La publicación superó las 950 mil visualizaciones y recibió miles de reacciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta de otros usuarios: muchos compartieron sus propias fotografías del mismo perro, siempre en la misma posición.

Así, lo que empezó como una curiosa escena durante un paseo terminó convirtiéndose en un fenómeno masivo. Sin buscarlo, el animal se ganó un lugar entre las atracciones más simpáticas de la ciudad y conquistó a miles de usuarios con su particular forma de dormir.

La postura del perro de El Calafate que conquistó las redes

El fenómeno comenzó cuando Ayelén, una usuaria de X, publicó dos fotografías que tomó durante un paseo por el centro de la ciudad santacruceña. En las imágenes se observa al perro acostado boca arriba sobre una vereda, junto a la vidriera de un comercio, con la cabeza ladeada y las patas levantadas.

"Caminando por El Calafate me encontré a este bandido atorrante que duerme siesta como se le canta la recalcada perruna gana", escribió junto a las fotos. Los comentarios se llenaron de imágenes tomadas por turistas y vecinos en distintos momentos del año. En todas aparecía el mismo protagonista, descansando patas para arriba y con una tranquilidad que despertó ternura y risas.

Las capturas permitieron comprobar que no se trataba de una pose ocasional. La mascota suele descansar de esa manera y ya fue retratado por distintas personas que pasaron por el centro de El Calafate.

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