Este gato acompaña a su dueño con Alzheimer y las imágenes se volvieron virales: el tierno momento Una mascota que acompaña a su dueño con deterioro cognitivo se volvió viral en las redes sociales. El video despertó emoción entre miles de usuarios por la relación entre el hombre y su compañero. Por Agregar C5N en









El gato permanece cerca de su dueño, un anciano con Alzheimer, en un video que emocionó a miles de usuarios en X.

El video fue compartido por el usuario @ceciarmy en la red social X.

La publicación superó las 632.000 reproducciones y recibió miles de interacciones.

Las imágenes muestran al hombre acariciando al gato, que permanece cerca de él.

La compañía de las mascotas puede contribuir al bienestar emocional de las personas con Alzheimer. Este gato acompaña a su dueño con Alzheimer y las imágenes se volvieron virales: un video que muestra a un anciano enfermo junto a su mascota emocionó a miles de usuarios en las redes sociales. Las capturas reflejan el vínculo entre ambos y la compañía que el animal le brinda en su vida cotidiana.

Los animales suelen protagonizar escenas que despiertan ternura en las internet. Esta vez, un gato blanco y negro se convirtió en protagonista de un video que emocionó a miles de personas por la cercanía que demuestra con su dueño, un anciano diagnosticado con el deterioro cognitivo.

Su compañía puede favorecer el bienestar emocional de las personas con Alzheimer y contribuir a reducir la sensación de soledad y la ansiedad. El contacto con una mascota también puede generar momentos de calma, estimular la comunicación y reforzar rutinas cotidianas. En las intervenciones asistidas con amigos de cuatro patas, la interacción con perros y gatos puede ayudar a promover la atención y la participación de los pacientes, siempre que se realice con el acompañamiento de profesionales y de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Así fue el momento viral del gato con su dueño con Alzheimer El contenido fue publicado por la cuenta @ceciarmy en X, donde superó las 632.500 reproducciones. En las imágenes, el hombre acaricia al felino, se acerca a él y sonríe mientras comparten un momento de tranquilidad en una habitación. Una de las escenas muestra al gato permaneciendo junto al anciano incluso cuando este se cambia de ropa.

Este abuelo fue diagnosticado con Alzheimer, pero el único amigo que nunca lo abandonó, y al que jamás olvidó, fue su gatito pic.twitter.com/E93XBeStqn — ceciarmy (@ceciarmy) October 20, 2026 La actitud del felino llamó la atención de los usuarios, que destacaron el vínculo entre ambos y la compañía que puede brindar en los momentos difíciles. La publicación generó numerosos comentarios de personas conmovidas por la escena. Muchos destacaron la cercanía del gato y la manera en que observa a su dueño mientras recibe sus caricias.

Entre las reacciones, una frase se destacó por resumir el sentimiento que despertaron las imágenes: "Su cerebro olvidó muchas cosas, pero su corazón recordó lo importante". Otros usuarios resaltaron la fidelidad de los animales y la importancia de su presencia cuando una persona atraviesa una enfermedad que afecta la memoria y la vida cotidiana. Si bien la presencia de una mascota no cura el Alzheimer ni detiene su avance, puede convertirse en una fuente de compañía y bienestar, tanto para quienes atraviesan la enfermedad como para las personas que los acompañan.