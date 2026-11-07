7 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto fue 14° en la última práctica libre del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

El argentino cayó algunos puestos respecto de la buena jornada de viernes. Desde las 15 disputará la clasificación a la gran carrera del domingo.

Por
Franco Colapinto en Interlagos.

Franco Colapinto en Interlagos.

Alpine

Luego de las dos prácticas libres del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 que tuvieron lugar durante el viernes y que posicionaron a Franco Colapinto 9° y 11°, Franco Colapinto terminó 14° en la FP3. A partir de las 15 disputará la clasificación.

Colapinto acumula 3 abandonos en las últimas 4 carreras principales de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Alpine.
Te puede interesar:

Colapinto corre en la F1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Brasil

Colapinto venía de una buena jornada de viernes tras completar una sólida FP1 al terminar 9° con un registro de 1:12.654 y, horas más tarde, ubicándose 11° en la segunda salida con un tiempo de 1:13:038.

En la última sesión de prácticas libres del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto completó un total de 25 vueltas sobre el trazado de Interlagos y finalizó 14° tras su tiempo de 1:12.925 en su simulación de clasificación a una sola vuelta. El piloto argentino de Alpine quedó a 1.303 segundos del registro de punta y a solo 0.281 segundos del tiempo de su compañero de equipo, Pierre Gasly (11º con 1:12.644), en una tanda donde la escudería francesa se ubicó a medio segundo de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (7º) y Liam Lawson (8º).

El más rápido fue Max Verstappen (Red Bull Racing), quien marcó el mejor tiempo de la sesión con 1:11.622, superando por escasa diferencia a Andrea Kimi Antonelli (1:11.647) y Lando Norris (1:11.753). Más atrás, la tanda se vio interrumpida para Lance Stroll y Lewis Hamilton, quienes apenas pudieron dar siete giros a causa de diversos inconvenientes mecánicos en sus monoplazas.

De todas maneras, la FP3 quedó opacada por las sancioens: varios pilotos llegarán condicionados a la carrera por penalizaciones en sus componentes motrices. El propio Max Verstappen deberá largar desde el fondo de la parrilla tras superar el límite permitido de motor de combustión interna, turbocompresor y sistema de escape en su Red Bull; en tanto, Lewis Hamilton y Charles Leclerc perderán diez posiciones por cambios en el motor de sus Ferrari, mientras que George Russell (Mercedes) y Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) sufrirán un recargo de cinco puestos por renovar componentes en sus unidades de potencia.

GP de Brasil: a qué hora corre Franco Colapinto

Sábado 7 de noviembre

  • Clasificación: 15.00

Domingo 8 de noviembre

  • Carrera a 71 vueltas: 14.00

TV: Fox Sports (Argentina)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El piloto argentino terminó 9° y 11° en las dos primeras prácticas libres.

Colapinto fue 11° en la segunda práctica libre del GP de Brasil de la F1

El flamante casco del piloto argentino con los colores de Boca.

Colapinto presentó su casco especial para el Gran Premio de Brasil con un guiño a Boca

Franco Colapinto y Maia Reficco, ¿una nueva oportunidad en el amor?

¡Reconciliación bomba! Franco Colapinto y Maia Reficco, otra vez juntos: la foto que desató los rumores

Franco Colapinto y Maia Reficco, ¿juntos otra vez?

Filtraron la foto que confirmaría la reconciliación de una pareja muy querida: "Ella lo fue a ver"

El piloto argentino de 23 años llevarán los colores de su equipo en el buzo antiflama.

A lo Boca: Colapinto correrá con un buzo azul y amarillo en el Gran Premio de Brasil

El brasileño de 21 años debutará en Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil.

Bombazo en la Fórmula 1: Haas echó a Esteban Ocon y el brasileño Rafael Camara debutará en el GP de Brasil

Rating Cero

Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington.

Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington

María ODonnell sorprendió al compartir una noticia.

María O'Donnell reveló que está de novia y contó a qué se dedica su nueva pareja

Wanda Nara viajó a Uruguay con un conjunto en tonos rosas y accesorios de reconocidas marcas internacionales.

Cómo fue el look Pantera Rosa que Wanda Nara lució en su viaje a Uruguay y se hizo viral

Así es el bolso de Sarah Jessica Parker que se hizo viral con su papel de Carrie Bradshaw.

Cuánto cuesta el bolso de Sarah Jessica Parker que se hizo viral con su papel de Carrie Bradshaw

Wanda Nara insultó a la China Suárez en medio de su pelea con Mauro Icardi.

El brutal ida y vuelta entre Wanda Nara y la China Suárez en medio del escándalo con Mauro Icardi: "Negra de..."

últimas noticias

Se trata de la modelo Kiara Seifer. Tenía 18 años. 

Murió la joven modelo Kiara Seifer en un accidente de tránsito

Hace 53 minutos
Santiago Peña en la Fiscalía de Paraguay. 

Tras su destitución y detención en Paraguay, Peña declara ante la Justicia por el escándalo de Ueno Bank

Hace 54 minutos
Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Hace 59 minutos
Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington.

Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington

Hace 1 hora
María ODonnell sorprendió al compartir una noticia.

María O'Donnell reveló que está de novia y contó a qué se dedica su nueva pareja

Hace 1 hora