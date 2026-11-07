Franco Colapinto fue 14° en la última práctica libre del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 El argentino cayó algunos puestos respecto de la buena jornada de viernes. Desde las 15 disputará la clasificación a la gran carrera del domingo. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto en Interlagos. Alpine

Luego de las dos prácticas libres del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 que tuvieron lugar durante el viernes y que posicionaron a Franco Colapinto 9° y 11°, Franco Colapinto terminó 14° en la FP3. A partir de las 15 disputará la clasificación.

Colapinto venía de una buena jornada de viernes tras completar una sólida FP1 al terminar 9° con un registro de 1:12.654 y, horas más tarde, ubicándose 11° en la segunda salida con un tiempo de 1:13:038.

En la última sesión de prácticas libres del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto completó un total de 25 vueltas sobre el trazado de Interlagos y finalizó 14° tras su tiempo de 1:12.925 en su simulación de clasificación a una sola vuelta. El piloto argentino de Alpine quedó a 1.303 segundos del registro de punta y a solo 0.281 segundos del tiempo de su compañero de equipo, Pierre Gasly (11º con 1:12.644), en una tanda donde la escudería francesa se ubicó a medio segundo de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (7º) y Liam Lawson (8º).

El más rápido fue Max Verstappen (Red Bull Racing), quien marcó el mejor tiempo de la sesión con 1:11.622, superando por escasa diferencia a Andrea Kimi Antonelli (1:11.647) y Lando Norris (1:11.753). Más atrás, la tanda se vio interrumpida para Lance Stroll y Lewis Hamilton, quienes apenas pudieron dar siete giros a causa de diversos inconvenientes mecánicos en sus monoplazas.

De todas maneras, la FP3 quedó opacada por las sancioens: varios pilotos llegarán condicionados a la carrera por penalizaciones en sus componentes motrices. El propio Max Verstappen deberá largar desde el fondo de la parrilla tras superar el límite permitido de motor de combustión interna, turbocompresor y sistema de escape en su Red Bull; en tanto, Lewis Hamilton y Charles Leclerc perderán diez posiciones por cambios en el motor de sus Ferrari, mientras que George Russell (Mercedes) y Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) sufrirán un recargo de cinco puestos por renovar componentes en sus unidades de potencia.