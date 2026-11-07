Con un gol en el último minuto de Enner Valencia, Boca le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y es el campeón de la Tabla Anual

45 (+5)' ST: gol de Boca
El delantero ecuatoriano Enner Valencia, que había ingresado por Leandro Paredes por una lesión, puso el 1-0 sobre Defensa y Justicia
Triunfo infartante
El Xeneize derrotó sobre el final al Halcón en la Bombonera con un gol del ecuatoriano Enner Valencia. De esta manera, rompió una sequía de casi cuatro años sin ganar campeonatos y alcanzó el título 75 de su historia.
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Boca derrotó agónicamente 1-0 a Defensa y Justicia en la Bombonera con un gol del ecuatoriano Enner Valencia por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que se consagró campeón de la tabla anual. De esta forma, consiguió el título 75 de su historia.
El héroe para el Xeneize fue Enner Valencia, quien anotó el gol cuando el partido se terminaba y Rosario Central se encaminaba al título tras vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto.
Con la victoria, la institución de La Ribera cortó una sequía de tres años y medio sin títulos oficiales. El triunfo dejó a Boca en lo más alto de la tabla acumulada con 63 unidades, ya que por detrás quedó Rosario Central a apenas un punto.