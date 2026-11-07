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Triunfo infartante

Con un gol en el último minuto de Enner Valencia, Boca le ganó 1-0 a Defensa y Justicia y es el campeón de la Tabla Anual

El Xeneize derrotó sobre el final al Halcón en la Bombonera con un gol del ecuatoriano Enner Valencia. De esta manera, rompió una sequía de casi cuatro años sin ganar campeonatos y alcanzó el título 75 de su historia.

- 7 de noviembre 2026 - 18:28
Boca es el campeón de la Tabla Anual.

Boca es el campeón de la Tabla Anual.

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Boca derrotó agónicamente 1-0 a Defensa y Justicia en la Bombonera con un gol del ecuatoriano Enner Valencia por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que se consagró campeón de la tabla anual. De esta forma, consiguió el título 75 de su historia.

El héroe para el Xeneize fue Enner Valencia, quien anotó el gol cuando el partido se terminaba y Rosario Central se encaminaba al título tras vencer 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto.

Con la victoria, la institución de La Ribera cortó una sequía de tres años y medio sin títulos oficiales. El triunfo dejó a Boca en lo más alto de la tabla acumulada con 63 unidades, ya que por detrás quedó Rosario Central a apenas un punto.

45 (+5)' ST: gol de Boca

El delantero ecuatoriano Enner Valencia, que había ingresado por Leandro Paredes por una lesión, puso el 1-0 sobre Defensa y Justicia

45 (+2)' ST: Facundo Herrera buscó anotar para Boca

El defensor del Xeneize intentó convertir pero no pudo sobre el final del partido contra Defensa y Justicia.

34' ST: Juan Manuel Gutiérrez estuvo cerca de convertir contra Boca

El futbolista de Defensa y Justicia no pudo anotar frente al Xeneize.

33' ST: Tomás Aranda ingresó y casi anota para Boca

El mediocampista del Xeneize estuvo cerca de convertir contra Defensa y Justicia tras un remate bloqueado por el arquero Matías Borgogno.

5' ST: Matías Borgogno evitó el gol de Boca

El arquero de Defensa y Justicia intervino para ahogarle el grito al Xeneize tras un disparo de Sebastián Villa.

Comenzó el complemento: Boca empata 0-0 con Defensa y Justicia

El Xeneize iguala sin goles con el Halcón en la Bombonera.

Terminó el primer tiempo: Boca no puede y empata 0-0 con Defensa y Justicia

El Xeneize iguala sin goles con el Halcón en la Bombonera en un partido clave por el título de la tabla anual.

38' PT: gol anulado a Miguel Merentiel en Boca

El delantero uruguayo definió ante Matías Borgogno pero su tanto fue invalidado por posición adelantada.

34' PT: cabezazo de Defensa y Justicia al travesaño

David Martínez cabeceó la pelota y estuvo a punto de anotar para el Halcón contra Boca en la Bombonera.

28' PT: Miguel Merentiel no pudo convertir para Boca

El delantero uruguayo tuvo una gran oportunidad pero no logró anotar para el Xeneize contra Defensa y Justicia.

18' PT: Álvaro Montero salvó a Boca

El arquero del Xeneize intervino tras un remate de Juan Manuel Gutiérrez.

10' PT: Sebastián Villa casi anota para Boca

El delantero colombiano probó con un potente remate que bloqueó el arquero Matías Borgogno.

Empezó el partido: Boca ya juega con Defensa y Justicia

El Xeneize enfrenta al Halcón en la Bombonera. Necesita de un triunfo para depender de sí mismo y ser campeón de la tabla anual.

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