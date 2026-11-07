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El dato inesperado que contradice la versión de Wanda Nara sobre el escándalo con Mauro Icardi: qué pasó

Gustavo Méndez contó un detalle desconocido sobre el inicio del conflicto en la casa del delantero, que no coincide con el relato de la empresaria.

El dato definitivo: la versión de Mauro Icardi que cambia todo

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En las últimas horas, un nuevo escándalo sacudió la tranquilidad que reinaba en la casa de los sueños, propiedad de Mauro Icardi en Nordelta, cuando Wanda Nara se presentó en la vivienda luego de recibir una serie de mensajes de su hija Francesca, de 11 años, en los que le pedía ayuda y denunciaba una presunta agresión por parte de su padre. Sin embargo, Gustavo Méndez reveló en La Posta del Espectáculo un detalle sobre el inicio del conflicto que contradice la versión de la empresaria.

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Según explicó el periodista, la discusión en realidad habría comenzado alrededor de las 10 de la mañana y atravesado distintos momentos de tensión hasta que la conductora decidió presentarse en la propiedad. Por su parte, la Bad Bitch sostuvo que todo se desencadenó durante la tarde.

Esta diferencia en la cronología de los hechos podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido entre el futbolista y su hija, así como para esclarecer las circunstancias que derivaron en la intervención policial y de una ambulancia.

Mauro Icardi en el PSG.

Mauro Icardi en el PSG.

Tras el episodio, Icardi fue denunciado por presuntas lesiones en la Comisaría 4ª de Tigre. Además, según la información que trascendió, la Justicia habría dispuesto una medida de restricción de acercamiento por 45 días, con el objetivo de proteger a la menor mientras avanza la investigación.

De acuerdo con el acta que redactó la policía, Francesca habría manifestado que su padre, Mauro Icardi, la agredió físicamente y que permaneció encerrada durante varias horas en su habitación, sin haber almorzado. “Llevame con vos, por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”, le habría expresado la niña a Nara, según quedó asentado en el documento elaborado por los efectivos que acudieron al lugar.

Ante la gravedad de la denuncia, también se solicitó la presencia de una ambulancia para evaluar el estado de salud de la menor.

Francesca y Mauro Icardi.

Francesca y Mauro Icardi.

Qué le dijo Mauro Icardi a la policía tras el escándalo con Wanda Nara

En medio de la polémica, se difundió un video que muestra al futbolista dialogando con los efectivos policiales que llegaron a su vivienda.

El video, difundido por LAM, muestra el momento en que Icardi conversa con los policías e intenta explicarles su postura frente a lo sucedido y hace referencia a una disposición judicial: “Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad”.

Luego Pepe Ochoa reveló que todo comenzó cuando la empresaria recibió varios llamados que la obligaron a abandonar plena grabación de MasterChef Celebrity. Frente a la desesperación, decidió trasladarse junto a su actual pareja, Martín Migueles, hasta la propiedad de su exmarido.

Cuando la conductora llega al lugar se produjo un fuerte cruce entre ambos que rápidamente fue subiendo de tono. “Ella llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio”, contó Ochoa.

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