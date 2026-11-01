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Se volvió viral un video de Lali Espósito que explicaría por qué eligió casarse en Halloween con Pedro Rosemblat

La cantante y el periodista dieron el sí este 31 de octubre en una ceremonia íntima en el barrio porteño de San Telmo, a tres años de haberse conocido.

Lali confesó que conoció a Pedro mediante amigos en común durante una fiesta de Halloween.

Lali confesó que conoció a Pedro mediante amigos en común durante una fiesta de Halloween.

Gelatina

Después de tanta espera, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí en una ceremonia íntima con amigos y familia en el barrio porteño de San Telmo. Tras los festejos, en redes se volvió viral un video de la cantante donde revelaría por qué eligió esta fecha en particular para concretar la unión.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween porque es el día que se vieron por primera vez.
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En medio de total hermetismo sobre los detalles de cómo iba a ser la fiesta y el encuentro con familiares y amigos, ahora a tres años de haber comenzado su historia de amor, la pareja no dejó al azar la fecha en particular que eligieron para sellar su amor.

Después de las distintas despedidas de soltera de la cantante, incluido un viaje a Brasil con sus amigas más íntimas, se conoció el motivo detrás de la particular fecha elegida para celebrar su casamiento justo el día de Halloween. ¿Qué tiene de particular?

Es que el 2024, Lali fue de invitada al programa de Susana Giménez donde habló sobre su romance con el dueño de Gelatina y dio detalles de cómo y el día que lo conoció por más que la oficialización llegó un tiempo después. Durante la entrevista, la artista confesó que conoció a su hoy marido mediante amigos en común y que se dio precisamente en una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2023, es decir, que tres años después de haberse visto por primera vez decidieron elegir la misma fecha que tiene mucho significado.

“Con Pedro nos conocimos por amigos en común, en una fiesta de Halloween. ¡Hecha un culo estaba yo! ¡Espantosa! Yo no quería estar linda, quería estar terrorífica como corresponde”, contó entre risas la ex – Casi Ángeles, fiel a su estilo.

Dando más detalles de su apariencia, la artista dio más detalles de cómo estaba vestida: “Viste el meme de la Barbie ‘Estoy bien’, pero que está toda destruida, era esa. Yo me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia toda corrida, una peluca rarísima. No estaba bien para levantarme a alguien”.

En esa línea, Espósito reconoció que ahí “nos vimos por primera vez”, antes de revelar que el romance comenzó tiempo después. “¿Este muchacho de un metro noventa quién es?", confió que se preguntó al verlo entrar a la fiesta. "Y más adelante quedamos para una cita, y ahí nos conocimos (en realidad) y no nos separamos desde ese día”, recordó sonriente.

Quiénes fueron los invitados de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

En el barrio porteño de San Telmo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat sellaron su amor rodeados de amigos y familiares en una ceremonia muy íntima.

Tratando que no se filtre nada, muchos hicieron guardia para tratar de ver cada detalle y en esa espera se vieron los invitados que de a poco fueron llegando. Entre ellos, se destacó la presencia de Cande Vetrano, María del Cerro con su esposo, Meme Busquet, Dillom, Julieta Agattas de Miranda, Peter Lanzani, Justina Bustos y Benjamín Rojas, entre otros.

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