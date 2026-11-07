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Carmen Barbieri, otra vez internada: qué se sabe de su estado de salud

La mediática se encuentra en observación en la Clínica Zabala tras dar positivo de Covid por tercera vez en un mes, lo que llevó a restringir las visitas. En 2021 terminó en coma e intubada por coronavirus.

La conductora estuvo en coma farmacológico e intubada en enero de 2021.

La conductora estuvo en coma farmacológico e intubada en enero de 2021.

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La salud de Carmen Barbieri vuelve a encender todas las alarmas en el ambiente del espectáculo. Este fin de semana, la actriz tuvo que ser internada de urgencia en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, tras hacerse una serie de chequeos de rutina.

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Los resultados de los estudios no fueron los esperados por los profesionales, según comunicó la periodista Laura Ubfal, y la dejaron en el centro médico para monitorear su evolución. En ese sentido, trascendió que la conductora del ciclo Con Carmen, en El Nueve, volvió a dar positivo de Covid, razón por la cual los médicos restringieron las visitas para priorizar su reposo y aislamiento.

Este es el tercer episodio médico que atraviesa la mediática en un mes. Anteriormente, se descompensó camino al canal. "Me bajó la presión y tuve una lipotimia, que es antes de perder el conocimiento", explicó, y reveló que estaba saliendo de un cuadro de laringitis, broncoespasmo y coronavirus. De acuerdo con estos antecedentes, sería una recaída.

Carmen Barbieri y sus antecedentes de Covid

Carmen Barbieri tuvo un delicado cuadro cuando de salud que la llevó a estar internada en enero de 2021 por Covid, con una estancia prolongada en el hospital y con riesgo de vida. En ese entonces, permaneció 40 días internada y la mitad de ese tiempo estuvo en coma farmacológico.

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