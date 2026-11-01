1 de noviembre de 2026 Inicio
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El detalle: así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

El calendario de noviembre contempla modificaciones en la actividad laboral y administrativa, con diferencias según la jurisdicción y el alcance de cada jornada.

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El papa León XIV tiene prevista una visita a la Argentina en noviembre de 2026
El papa León XIV tiene prevista una visita a la Argentina en noviembre de 2026, con actividades religiosas e institucionales en distintas ciudades del país.
  • La disposición contempla cambios en la actividad laboral, educativa y comercial.
  • El cronograma contempla diferencias según la jurisdicción en la que se desarrollan las tareas.
  • La agenda oficial incluye actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país.
  • El calendario anual también contempla otras fechas de descanso durante los últimos meses del año.

El detalle- el Gobierno estableció un esquema especial de días libres para noviembre de 2026 por la visita del Sumo Pontífice. La medida alcanza a todo el país en una jornada y a determinadas jurisdicciones en otras dos. Así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina.

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El papa León XIV tiene prevista una visita oficial al país entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Según el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre, el viaje contempla actividades institucionales, pastorales y religiosas en distintas jurisdicciones.

La disposición establece un esquema especial de asuetos para facilitar la organización, la seguridad y los desplazamientos vinculados con la visita. Para quienes viven en una jurisdicción y trabajan en otra, es importante distinguir el lugar de residencia del ámbito en el que se desarrollan las tareas laborales. En cuanto al transporte público, el mismo medio informó que se garantizaría el 75% de los servicios para facilitar los desplazamientos entre distritos alcanzados y no alcanzados por la medida.

Cómo quedan los feriados por la visita de León XIV a Argentina

El decreto establece tres jornadas con alcances territoriales diferentes:

  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.
  • Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
  • Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue dispuesta en función de las actividades previstas para cada jornada y de las necesidades de organización, seguridad y circulación. Los feriados del martes y el miércoles no se extienden automáticamente a todo el país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se celebran en la fecha establecida por el calendario oficial. Entre los principales de 2026 se encuentran:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables pueden cambiar de fecha de acuerdo con la normativa vigente y el calendario oficial. Durante 2026, estas son algunas de las jornadas previstas:

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, trasladado desde el 17 de junio.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Feriados con fines turísticos

El calendario oficial contempla el lunes 7 de diciembre de 2026 como día no laborable con fines turísticos, previo al feriado inamovible del martes 8 de diciembre.

A diferencia de un feriado nacional, un día no laborable tiene un régimen distinto en materia laboral: en el sector privado, la decisión de otorgarlo corresponde al empleador, de acuerdo con la normativa aplicable.

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