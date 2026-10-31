Quiso subir con un lavarropas al colectivo, se lo rechazaron y se volvió viral El episodio mostró las dificultades que pueden surgir al intentar viajar con objetos grandes en el transporte público. Por Agregar C5N en









El momento viral de una mujer que quiso subir con un lavarropas al colectivo y la rechazaron. LexLatin

Una mujer intentó subir a un colectivo con un lavarropas y le impidieron el ingreso.

La pasajera cuestionó la decisión y aseguró que en otros transportes no tuvo problemas.

Las normas establecen límites para trasladar objetos grandes dentro del sistema.

El video se viralizó y generó opiniones divididas en redes sociales. Viajar en transporte público con objetos grandes puede convertirse en un problema cuando las reglas no permiten llevarlos a bordo. Eso fue lo que le pasó a una mujer en Bogotá, Colombia, que intentó subir con un lavarropas a un colectivo del sistema TransMilenio. El personal de seguridad le impidió el ingreso y la situación quedó registrada en un video que después se difundió en redes sociales.

La mujer grabó el momento en la estación Comuneros y explicó por qué le parecía injusta la decisión. Según su planteo, el electrodoméstico era pequeño y no se comparaba con los objetos que suelen trasladarse durante una mudanza. “Imagínense que me están poniendo problema porque vamos a pasar una lavadora. Dijera que fuera un trasteo grandote, una nevera, pero es una lavadorita”, expresó durante la discusión.

Una mujer se volvió viral luego de que no la dejaran subir al colectivo con un lavarropas. Redes sociales Además, aseguró que había podido transportar el lavarropas en otros servicios de transporte colectivo sin inconvenientes. La pasajera también cuestionó que pudieran llamar a la Policía Metropolitana para aplicarle una sanción por intentar ingresar con el aparato. “No ponen problema en una buseta para venir a ponerme problemas por una simple lavadora para montar en un TransMilenio (...) me parece injusto que hagan eso”, sostuvo.

El momento viral de la mujer que quiso subir a un colectivo con un lavarropas Mientras la mujer reclamaba en la zona de los molinetes, los trabajadores de TransMilenio mantuvieron su postura y no le permitieron pasar. La decisión se basó en las normas que regulan el ingreso de equipaje y objetos personales al sistema de transporte. Aunque la pasajera consideraba que el tamaño del lavarropas no justificaba la restricción, los empleados debían seguir los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El manual de uso de TransMilenio establece que los pasajeros pueden ingresar con bolsos, equipaje y paquetes de mano que no superen los 60 centímetros en ninguna de sus caras. Los elementos que excedan esas medidas o que, por su forma, volumen o peso, dificulten la circulación tienen restringido el acceso. Estas reglas buscan mantener despejados los pasillos y las puertas, evitar golpes entre pasajeros y facilitar una eventual evacuación de emergencia.

Y antes brava la señora vean este video completo



En la estación Comuneros de @TransMilenio, una mujer intentó ingresar con una LAVADORA y terminó reclamándoles a los guardas porque, según ella, le impidieron el ingreso.



¿Hasta dónde llega el sentido común al usar el… pic.twitter.com/r0jEVsOOKE — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) October 25, 2026 La grabación no tardó en circular por las redes sociales y generó opiniones divididas sobre lo ocurrido, aunque muchos usuarios respaldaron la decisión del personal de seguridad. Entre quienes compartieron el video estuvo el concejal de Bogotá Juan David Quintero, que publicó las imágenes en su cuenta de X. Por el momento, no hubo una confirmación oficial de TransMilenio ni de la Policía sobre si la mujer recibió un comparendo o alguna otra medida correctiva.