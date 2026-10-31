31 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Quiso subir con un lavarropas al colectivo, se lo rechazaron y se volvió viral

El episodio mostró las dificultades que pueden surgir al intentar viajar con objetos grandes en el transporte público.

Por
El momento viral de una mujer que quiso subir con un lavarropas al colectivo y la rechazaron.

El momento viral de una mujer que quiso subir con un lavarropas al colectivo y la rechazaron.

LexLatin
  • Una mujer intentó subir a un colectivo con un lavarropas y le impidieron el ingreso.
  • La pasajera cuestionó la decisión y aseguró que en otros transportes no tuvo problemas.
  • Las normas establecen límites para trasladar objetos grandes dentro del sistema.
  • El video se viralizó y generó opiniones divididas en redes sociales.

Viajar en transporte público con objetos grandes puede convertirse en un problema cuando las reglas no permiten llevarlos a bordo. Eso fue lo que le pasó a una mujer en Bogotá, Colombia, que intentó subir con un lavarropas a un colectivo del sistema TransMilenio. El personal de seguridad le impidió el ingreso y la situación quedó registrada en un video que después se difundió en redes sociales.

Este famoso jugador europeo subió una foto tomando mate y se volvió viral, ¿quién es?
Te puede interesar:

Este famoso jugador de Europa les agradeció a los argentinos por el mate y se volvió viral: quién es

La mujer grabó el momento en la estación Comuneros y explicó por qué le parecía injusta la decisión. Según su planteo, el electrodoméstico era pequeño y no se comparaba con los objetos que suelen trasladarse durante una mudanza. “Imagínense que me están poniendo problema porque vamos a pasar una lavadora. Dijera que fuera un trasteo grandote, una nevera, pero es una lavadorita”, expresó durante la discusión.

Una mujer se volvió viral luego de que no la dejaran subir al colectivo con un lavarropas.

Una mujer se volvió viral luego de que no la dejaran subir al colectivo con un lavarropas.

Además, aseguró que había podido transportar el lavarropas en otros servicios de transporte colectivo sin inconvenientes. La pasajera también cuestionó que pudieran llamar a la Policía Metropolitana para aplicarle una sanción por intentar ingresar con el aparato. “No ponen problema en una buseta para venir a ponerme problemas por una simple lavadora para montar en un TransMilenio (...) me parece injusto que hagan eso”, sostuvo.

El momento viral de la mujer que quiso subir a un colectivo con un lavarropas

Mientras la mujer reclamaba en la zona de los molinetes, los trabajadores de TransMilenio mantuvieron su postura y no le permitieron pasar. La decisión se basó en las normas que regulan el ingreso de equipaje y objetos personales al sistema de transporte. Aunque la pasajera consideraba que el tamaño del lavarropas no justificaba la restricción, los empleados debían seguir los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

El manual de uso de TransMilenio establece que los pasajeros pueden ingresar con bolsos, equipaje y paquetes de mano que no superen los 60 centímetros en ninguna de sus caras. Los elementos que excedan esas medidas o que, por su forma, volumen o peso, dificulten la circulación tienen restringido el acceso. Estas reglas buscan mantener despejados los pasillos y las puertas, evitar golpes entre pasajeros y facilitar una eventual evacuación de emergencia.

La grabación no tardó en circular por las redes sociales y generó opiniones divididas sobre lo ocurrido, aunque muchos usuarios respaldaron la decisión del personal de seguridad. Entre quienes compartieron el video estuvo el concejal de Bogotá Juan David Quintero, que publicó las imágenes en su cuenta de X. Por el momento, no hubo una confirmación oficial de TransMilenio ni de la Policía sobre si la mujer recibió un comparendo o alguna otra medida correctiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Facundo Molina se hizo viral por cantar en una obra en construcción y ahora sueña con formar su propia banda de cumbia.

Es albañil, se hizo viral por cantar en una obra y ahora sueña con tener su banda: quien es

Nadia y su hijo protagonizaron una emotiva escena bajo la lluvia frente a la Basílica de Luján. (Foto: gentileza Emiliano Martín).

Se volvió viral tras una foto bajo la lluvia enfrente de la Basílica de Luján y contó cómo se dio

Se volvió viral por vestirse como viejo y es una referencia para los jóvenes: ¿quién es?

Se volvió viral por vestirse como "viejo" y es una referencia para los jóvenes: qué hace

Una joven subió a TikTok un video que se volvió viral sobre la muñeca Annabelle. 

¿Coincidencia o maldición? La aterradora experiencia de una joven después de ver a la muñeca Annabelle

El rol de los hogares de tránsito es fundamental, junto a las castraciones y la concientización para adoptar.

Una segunda oportunidad: cómo funcionan los refugios de animales

Luján se prepara para recibir al papa León XIV.

Luján, en vilo por la visita de León XIV: así será el recorrido del Papa en la ciudad de la Basílica

Rating Cero

El vestuario de la Reini que causó hate en redes.

El fuerte descargo de Sofía Gonet tras las críticas a su físico: "Lo que no les gusta es mi cuerpo"

El actor que supo ser uno de los primero superhéroes del cine y terminó trabajando en una florería.

El actor que fue uno de los primeros superhéroes del cine pero terminó trabajando en una florería

La rosarina volvió a elegir un bolso de Hermès para un evento en España.

Este es el bolso Hermès que Antonela Roccuzzo lució en España y es furor: ¿dónde se consigue?

Conocé cómo es la casa de Justin Bieber y Hailey Bieber.

Gimnasio, estudio de yoga y más: así es la casa de Justin Bieber

Sigue todo mal con la familia de Tini Stoessel

La terminante decisión de la novia de Fran Stoessel con Tini que volvió a encender la polémica familiar

 André Luiz Berbett Pinheiro Lopes conocido como Dedeco en redes falleció a los 33 años. 
play

Murió el reconocido incluencer y streamer Dedeco a los 33 años

últimas noticias

Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, referentes Boca y River. 

Sorpresa en Boca y cambios confirmados en River: las formaciones que se perfilan para el Superclásico

Hace 25 minutos
Teruel es una provincia de Aragón, España, donde Peracense busca atraer nuevos residentes para mantener activos sus servicios esenciales.

Así es Teruel, el pueblo español que busca habitantes y ofrece vivienda y trabajo

Hace 36 minutos
El vestuario de la Reini que causó hate en redes.

El fuerte descargo de Sofía Gonet tras las críticas a su físico: "Lo que no les gusta es mi cuerpo"

Hace 41 minutos
El momento viral de una mujer que quiso subir con un lavarropas al colectivo y la rechazaron.

Quiso subir con un lavarropas al colectivo, se lo rechazaron y se volvió viral

Hace 48 minutos
El actor que supo ser uno de los primero superhéroes del cine y terminó trabajando en una florería.

El actor que fue uno de los primeros superhéroes del cine pero terminó trabajando en una florería

Hace 50 minutos