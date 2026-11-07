La Joaqui, en la Marcha del Orgullo: "Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como un hijo gay" Durante su presentación en el escenario principal, la cantante apuntó a quienes discriminan al colectivo LGTBQ+ y dejó una frase contundente. Agregar C5N en









La Joaqui dijo presente en la 35° Marcha del Orgullo. Redes sociales

La Marcha del Orgullo en Buenos Aires tuvo a La Joaqui como una de las artistas invitadas en el escenario y, fiel a su estilo directo y sin prejuicios, defendió al colectivo LGBTQ+ con una frase contundente: "Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como un hijo gay".

Las palabras de la artista tienen un sentido especial al cruzarse con la historia personal de la cantante, quien en el pasado ha hecho público el calvario de violencia de género que le tocó atravesar.

Emocionada por la convocatoria y la respuesta del público, La Joaqui agradeció por formar parte de la grilla artística del festival. "Estoy muy contenta de estar acá, me siento honrada. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, así que... que sigan hablando mal. Los quiero, los aprecio, es un honor, significa un montón para mi carrera estar con ustedes", remarcó ante una ovación.