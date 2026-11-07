Yanina Latorre analizó los fracasos amorosos de Pampita tras su separación de Martín Pepa: "Intensamente insoportable" La conductora fue con todo contra la modelo, cuestionó su necesidad de estar en pareja y reveló nuevos detalles sobre los motivos de la ruptura con el polista. Agregar C5N en









La destrozó: Yanina Latorre analizó los romances anteriores de la modelo y lanzó una contundente critica.

Yanina Latorre volvió a apuntar contra Carolina "Pampita" Ardohain luego de dar a conocer su separación de Martín Pepa. Esta vez, la conductora fue más allá y lanzó una durísima crítica contra la modelo, al analizar sus relaciones anteriores y revelar nuevos detalles sobre los motivos que habrían llevado al polista a dejarla.

Días atrás, en Sálvese Quien Pueda (SQP), Latorre había asegurado que Pepa tomó la decisión de terminar la relación por los mismos problemas que ya habían provocado una crisis previa: "Él la habría dejado por la misma situación que la crisis anterior: la distancia y su intensidad".

La conductora volvió a referirse a la vida sentimental de Ardohain en su programa de radio en El Observador, donde repasó sus romances fallidos y lanzó una contundente teoría sobre por qué sus relaciones no funcionan. "No le duran las parejas, pero para mí, ¿sabés por qué? Se apura mucho", disparó.

En ese sentido, cuestionó la rapidez con la que Pampita se involucra sentimentalmente. "No es que quiere un macho. Ella tiene la necesidad de vivir en pareja y en familia. Ella quiere el cuentito de la felicidad, que la quieran, que la abracen, que la amen. Pero cortó con el que fue el marido y cuando conocés a un tipo, a los tres meses te casás, lo más probable es que te cases con un boludo porque no lo conocés", expresó. "También se casó con Moritán y hay que casarse con Moritán", ironizó.

Pampita y Roberto Garcia Moritan. Redes sociales Luego, agregó: "Se separó de Moritán, que aparte hasta hace una semana atrás había publicado chats: 'Hola, amor, te espero', 'Amor, ¿venís a tomar el té?'. Yo no sé por qué se dicen tantas veces 'amor', se me baja todo a mí. Te hablaban todo el día del amor, que tomaban el té, que vamos a pasear y todo es con amor, amor, amor. Selfie en la cama. Chicos, estamos casados, tenemos un hijo. Dios, qué pesadilla".

Qué dijo Yanina Latorre sobre la separación de Pampita y Martín Pepa En medio de su descargo, Latorre recordó que Pampita comenzó su romance con Martín Pepa poco tiempo después de separarse de García Moritán. "A la semana de haberse separado, que fue un drama, se habían casado, habían hecho un reality, nació la nena, agarró a este, Martín Pepa, y se puso de novia con este que es escurridizo, y no lo digo en un lugar pirata", sostuvo. Pampita Ardohain y Martin Pepa. Sin embargo, la declaración más explosiva llegó cuando reveló lo que le habría contado una persona de su entorno sobre los motivos de la ruptura. "La persona que me contó la separación me cuenta que ella es intensamente insoportable. Hay que estar juntos, no pueden estar diez días sin verse. El pibe quiere una novia, no quiere una esposa", aseguró. Finalmente, la conductora de SQP cerró con un contundente consejo para la modelo y volvió a cuestionar su manera de vincularse sentimentalmente. "Hay que tener paciencia y que llegue. Ella tiene una necesidad de estar en pareja, que es una cosa que no entendí. Ella empieza a chatear con un tipo, le gusta, habla dos semanas, cuando lo ve ya es para ponerse de novia", concluyó.