Marcha del Orgullo 2026: "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia" La movilización tendrá como principales ejes la ampliación de derechos para las personas trans, la emergencia en salud sexual, el rechazo al DNU 62/2025 y la defensa de la memoria. La concentración comenzó en Lima y Avenida de Mayo y se trasladará a las 16 hacia el Congreso. Por Agregar C5N en









Marcha del Orgullo Presentes

Este sábado 7 de noviembre se realiza la 35° edición de la Marcha del Orgullo. Una jornada que la concentración comenzará a partir de la 10 en Lima y Avenida de Mayo y se movilizará a las 16 hasta el Congreso, con fuertes reclamos al gobierno de Javier Milei.

Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) difundió las consignas "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia" y los principales ejes de reclamo: la ampliación de derechos para las personas trans, la emergencia en salud sexual, el rechazo al DNU 62/2025 y la defensa de la memoria.

La actividad comenzará a las 10 con la apertura del Paseo del Orgullo, que tendrá puestos sobre Lima y Cerrito, entre Sarmiento y Avenida Belgrano. La otra parte de la feria de emprendimientos se distribuirá entre Plaza Moreno y Plaza del Congreso. Habrá 450 puestos habilitados y una primera Feria del Libro LGBTIQ+ sobre Lima.

Por la visita del Papa León VIX, la Marcha del Orgullo 2026 cambiará su recorrido este año y su punto de partida será Lima y Avenida de Mayo. Web Marcha del Orgullo 2026: cómo será el recorrido y dónde estarán los escenarios Desde las 11, el primer escenario, bautizado Nadia Echazú y ubicado en el cruce de Lima y avenida de Mayo, tendrá la conducción de Joaco Villa y Emma Serna. Allí se presentarán Alan Fabulous DJ, Missy Copper, Santi Magliocco, Ambik, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda DJ, Juli Martorell, Tita Print, Roze y La Joaqui.

Antes de comenzar la movilización, los tradicionales camiones de las distintas organizaciones y asociaciones participantes se ubicarán sobre avenida Belgrano, en sentido hacia la 9 de Julio, y sobre Lima, en dirección a avenida de Mayo. A las 16 comenzarán a avanzar por avenida de Mayo hacia el Congreso junto con la movilización, en un recorrido que este año reemplazará el trazado tradicional desde Plaza de Mayo, debido a las restricciones previstas por la visita del papa León XIV.