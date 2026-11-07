Marcha del Orgullo 2026: "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia"

Este sábado 7 de noviembre se realiza la 35° edición de la Marcha del Orgullo. Una jornada que la concentración comenzará a partir de la 10 en Lima y Avenida de Mayo y se movilizará a las 16 hasta el Congreso, con fuertes reclamos al gobierno de Javier Milei.
Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) difundió las consignas "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia" y los principales ejes de reclamo: la ampliación de derechos para las personas trans, la emergencia en salud sexual, el rechazo al DNU 62/2025 y la defensa de la memoria.
La actividad comenzará a las 10 con la apertura del Paseo del Orgullo, que tendrá puestos sobre Lima y Cerrito, entre Sarmiento y Avenida Belgrano. La otra parte de la feria de emprendimientos se distribuirá entre Plaza Moreno y Plaza del Congreso. Habrá 450 puestos habilitados y una primera Feria del Libro LGBTIQ+ sobre Lima.
Por la visita del Papa León VIX, la Marcha del Orgullo 2026 cambiará su recorrido este año y su punto de partida será Lima y Avenida de Mayo.
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Marcha del Orgullo 2026: cómo será el recorrido y dónde estarán los escenarios
Desde las 11, el primer escenario, bautizado Nadia Echazú y ubicado en el cruce de Lima y avenida de Mayo, tendrá la conducción de Joaco Villa y Emma Serna. Allí se presentarán Alan Fabulous DJ, Missy Copper, Santi Magliocco, Ambik, Aimel, Aquafinna, Juana Ruda DJ, Juli Martorell, Tita Print, Roze y La Joaqui.
Antes de comenzar la movilización, los tradicionales camiones de las distintas organizaciones y asociaciones participantes se ubicarán sobre avenida Belgrano, en sentido hacia la 9 de Julio, y sobre Lima, en dirección a avenida de Mayo. A las 16 comenzarán a avanzar por avenida de Mayo hacia el Congreso junto con la movilización, en un recorrido que este año reemplazará el trazado tradicional desde Plaza de Mayo, debido a las restricciones previstas por la visita del papa León XIV.
Marcha del Orgullo 2026: el mapa la ubicación de los escenarios, la feria y los camiones, más el sentido de la movilización.
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Frente al Congreso estará el segundo escenario, Carlos Jáuregui, cuya programación comenzará a las 18. Con la conducción de Franco Torchia, Alejandra Malem y Diana Zurco, allí actuarán Fabián Jara DJ, La Turca Rahim, Blujaus, K4os, Six Sex, Martín Cirio y María Becerra, quienes formarán parte del tramo final de la jornada con sus espectáculos en vivo.
Además, AHF Argentina realizará testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH entre las 10 y las 14 en Lima, entre avenida Belgrano y Moreno. La organización también participará de la caravana con un camión propio, bajo la consigna "Ahora más que nunca", que contará con dos DJ. En tanto, habrá 200 rescatistas distribuidos cerca de los escenarios y la ubicación de los baños públicos depende del Gobierno de la Ciudad.
Los cortes informados por la COMO abarcarán Lima y Cerrito, en ambos casos entre Avenida Belgrano y Sarmiento, además de Avenida de Mayo desde la 9 de Julio hasta el Congreso. La disposición responde al montaje de la feria, los escenarios y el recorrido previsto para la movilización de la tarde.