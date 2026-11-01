1 de noviembre de 2026 Inicio
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Este cine se hizo viral por servir la comida que pasan en las películas: como es y dónde queda

Una propuesta que combina gastronomía y séptimo arte conquista al público con una experiencia inmersiva, recetas reconocibles y funciones con cupos limitados.

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Morfilm Festival combina cine y gastronomía con recetas inspiradas en películas famosas que se sirven durante las escenas en las que aparecen.

Morfilm Festival combina cine y gastronomía con recetas inspiradas en películas famosas que se sirven durante las escenas en las que aparecen.

  • lLa experiencia incluye recetas que se volvieron icónicas en la historia del cine.
  • Cada plato se sirve siguiendo los tiempos de la película.
  • El proyecto fue creado por dos argentinos que viven en España.
  • Las entradas para las próximas funciones se agotan en pocas horas.

Este cine de Barcelona se hizo viral por servir la comida que pasan en las películas: Morfilm Festival combina cine y gastronomía con un menú que llega a la mesa en el momento exacto en que aparecen los platos en pantalla. La propuesta nació en Buenos Aires y ya convoca a espectadores en la urbe española. como es

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Ver una película y tener ganas de probar lo que comen sus protagonistas es una experiencia bastante común. En la ciudad catalana, un proyecto convirtió esa tentación en una propuesta gastronómica: Morfilm Festival, un ciclo que sirve propuestas emblemáticas del universo cinematográfico mientras transcurren las escenas en las que aparecen.

En sus primeras funciones presentaron producciones como Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda. Con el tiempo, ampliaron la idea a distintos géneros y universos cinematográficos, desde las producciones de Studio Ghibli hasta El padrino. En Barcelona, las sesiones se realizan en la Librería Byron, ubicada con una capacidad para alrededor de 60 personas por función.

Como es el cine viral de Barcelona con comida de las películas

La experiencia propone pasar de la pantalla a la mesa con preparaciones inspiradas en películas como Pulp Fiction y Malditos bastardos. La particularidad es que cada comida llega en el momento preciso en que los personajes la prueban, de modo que los espectadores pueden acompañar la historia con los mismos sabores.

Uno de los menús más reconocidos está inspirado en Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino de 1994. Incluye la Big Kahuna Burger que aparece en una escena protagonizada por Samuel L. Jackson y el famoso batido de cinco dólares que pide el personaje de Uma Thurman.

La propuesta también incorpora el strudel con nata de Malditos bastardos y el sándwich de pastrami de Cuando Harry encontró a Sally, entre otros platos que quedaron asociados a escenas memorables. Para coordinar la experiencia, cada comensal recibe una carta con el menú y el minuto de la película en el que debe probar cada preparación. Detrás del proyecto están Florencia Méndez y Zacarías Kesselman, dos argentinos que comenzaron a desarrollar la propuesta en Buenos Aires hace siete años.

Las preparaciones se elaboran junto con establecimientos gastronómicos de Barcelona: la Big Kahuna Burger, por ejemplo, está a cargo de Big Head Burgers, mientras que los batidos inspirados en Pulp Fiction se vinculan con la heladería Delacrem. La experiencia también incluye bebidas temáticas.

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