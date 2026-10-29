El blooper de Marta Fort en los Premios Ídolo 2026 que se hizo viral: "A veces es mejor no decir nada" La influencer condujo la alfombra roja del evento y se encontró con Caro Trippar, a quien le hizo un comentario sobre su terna. Sin embargo, la respuesta que obtuvo hizo reír a todos. Agregar C5N en









Marta Fort, una de las ganadoras de la noche. Redes sociales

La influencer Marta Fort condujo la alfombra roja de los Premios Ídolo 2026 y protagonizó un blooper increíble al entrevistar a Caro Trippar, quien fue como parte de los invitados. “Vi tu terna y te tengo fe”, predijo la empresaria, pero la respuesta no fue la esperada e hizo reír a todos”.

Junto a Fede Popgold, Diego Poggi y Juli Poggio estuvieron entrevistando a todos los que iban llegando y hacían predicciones sobre los posibles ganadores. Marta también se animó a decir que estaba segura que lo iba a ganar porque se lo merecía en su terna de Ídolo Revelación y así fue.

pic.twitter.com/6cQeWBUINg — Ketoda (@peroketoda1) October 29, 2026 “Estoy súper emocionada porque, por más que estuve trabajando después del Mundial, el torneo en sí marcó un antes y un después en absolutamente todo”, dijo Fort al subirse al escenario y agregó: “En mi forma de expresarme frente a cámara, el apoyo de la gente. Me fui al Mundial y volví siendo otra. Estoy súper agradecida”.

Sin embargo, su momento más viral de la noche fue cuando recibió a Trippar y le dijo que le tenía fe porque había visto su terna. Pero, la influencer respondió: "No estoy nominada" y despertó la carcajada de todos. "A veces es mejor no decir nada", le dijo su compañero.

Davoo Xeneize ganó el Premio Ídolo del Año: la emotiva dedicatoria su abuelo fallecido El influencer Davoo Xeneize fue distinguido como Ídolo del Año en los premios Ídolo 2026 y fue aplaudido por todos. También sumó el premio a Streamer viral y se lo dedicó a su abuelo fallecido. “Gracias de corazón a todos. La verdad, no me esperaba ganar este premio. Estoy impresionado”, expresó.