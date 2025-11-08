Escobar: el Grupo Halcón realiza un megaoperativo para atrapar al tirador del Delta La Policía bonaerense busca al hombre que le disparó a Ana Marquis cuando cruzaba el río Paraná. Martín, su marido y quien manejaba la embarcación, habló en exclusivo con C5N y aseguró que podría tratarse de "un criminal en potencia". Por







Ana viajaba en una embarcación sobre el río Paraná cuando recibió el disparo.

El Grupo Halcón de la Policía bonaerense realizó un megaoperativo para encontrar al tirador del Delta, acusado de dispararle a Ana Marquis, cuando pasaba por el arroyo Correntino, en una embarcación junto a otros vecinos.

El hecho ocurrió mientras los vecinos del barrio náutico El Naudir, recorrían el domingo por la tarde en un bote que iba desde el río Paraná de las Palmas hacia el río Luján. La mujer fue alcanzada por un disparo proveniente de la costa, y que, días más tarde, se repetiría una serie de disparos similares al equipo de C5N que acudió a cubrir el caso.

El supuesto tirador, identificado como Gastón Navarro de 39 años, fue quien habría efectuado tres detonaciones que quedaron grabadas por las cámaras e impactaron en el agua. Horas después, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso.

Embed #Escobar El Grupo Halcón de la Policía bonaerense realiza un megaoperativo para detener al hombre que le disparó a una mujer que navegaba en el río Paraná.

Abarca una búsqueda por cielo, tierra y vías navegables.

Como se sabe, Ana Marquis paseaba el domingo junto a siete personas… pic.twitter.com/gnXp4BFv7m — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 7, 2025 Martín, marido de la mujer herida, habló en exclusivo con C5N donde contó detalles sobre el violento episodio que vivieron el domingo y cómo continúa la recuperación. "Ana se está recuperando muy bien", aseguró Martín al ser consultado por el conductor Fernando Magnago.

Sin embargo, aclaró que toda la situación que vivieron "podría haber sido una tragedia", ya podría tratarse de "un criminal en potencia". Si bien el ataque ocurrió el domingo pasado, Martín afirmó que otros vecinos de la zona comenzaron acercarse para contarle que vivieron situaciones de amenazas, al pasar por el lugar donde Ana recibió el disparo.

"Empezaron aparecer testimonios de gente que le pasó, amenazas ese tipo de cosas, hicimos bien en salir a contarlo", aclaró y remarcó que "nada se justifica el ataque que sufrimos".