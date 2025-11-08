8 de noviembre de 2025 Inicio
Escobar: el Grupo Halcón realiza un megaoperativo para atrapar al tirador del Delta

La Policía bonaerense busca al hombre que le disparó a Ana Marquis cuando cruzaba el río Paraná. Martín, su marido y quien manejaba la embarcación, habló en exclusivo con C5N y aseguró que podría tratarse de "un criminal en potencia".

Ana viajaba en una embarcación sobre el río Paraná cuando recibió el disparo. 

La imágen de Bullrich emulando al Tio Sam.
El hecho ocurrió mientras los vecinos del barrio náutico El Naudir, recorrían el domingo por la tarde en un bote que iba desde el río Paraná de las Palmas hacia el río Luján. La mujer fue alcanzada por un disparo proveniente de la costa, y que, días más tarde, se repetiría una serie de disparos similares al equipo de C5N que acudió a cubrir el caso.

El supuesto tirador, identificado como Gastón Navarro de 39 años, fue quien habría efectuado tres detonaciones que quedaron grabadas por las cámaras e impactaron en el agua. Horas después, las autoridades realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso.

Martín, marido de la mujer herida, habló en exclusivo con C5N donde contó detalles sobre el violento episodio que vivieron el domingo y cómo continúa la recuperación. "Ana se está recuperando muy bien", aseguró Martín al ser consultado por el conductor Fernando Magnago.

Sin embargo, aclaró que toda la situación que vivieron "podría haber sido una tragedia", ya podría tratarse de "un criminal en potencia". Si bien el ataque ocurrió el domingo pasado, Martín afirmó que otros vecinos de la zona comenzaron acercarse para contarle que vivieron situaciones de amenazas, al pasar por el lugar donde Ana recibió el disparo.

"Empezaron aparecer testimonios de gente que le pasó, amenazas ese tipo de cosas, hicimos bien en salir a contarlo", aclaró y remarcó que "nada se justifica el ataque que sufrimos".

