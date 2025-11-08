La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos
Es una de las producciones más exitosas de la plataforma de streaming y tiene un ejército de fans, pero la nueva entrega trae un cambio fundamental y nuevas apuestas creativas. Combina acción, fantasía y drama.
La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
Netflix sorprendió a los fans con el estreno de la cuarta temporada de The Witcher, la exitosa serie de fantasía y acción que sigue las aventuras del brujo cazador de monstruos. Esta nueva entrega trae ocho capítulos que están disponibles en la plataforma desde el 30 de octubre.
La nueva etapa de la serie está destinada a generar polémica: a diferencia de las tres temporadas anteriores, no está protagonizada por Henry Cavill, que dejó la producción por diferencias creativas. En su lugar, el papel de Geralt de Rivia es interpretado por Liam Hemsworth, y se mantiene el resto del elenco.
De esta manera, la cuarta temporada de The Witcher funciona a la vez como una continuación y un reinicio. La trama se retoma donde terminó la temporada anterior, pero intenta presentar un Geralt más humano, sensible y con sentido del humor. Habrá que ver si los fans lo aceptan.
Netflix: sinopsis de The Witcher
Después de los eventos de la tercera temporada, los protagonistas se encuentran divididos por una guerra implacable y numerosos enemigos. Geralt y Jaskier se unen a un grupo de nuevos aliados con la misión de rescatar a Ciri. Ella, a su vez, se incorpora a las Ratas, una banda de ladrones que la ayuda a desarrollar nuevas habilidades. Y Yennefer, que también busca a Ciri, se apoya en la Hermandad de las Hechiceras. Cada uno deberá pasar por duras experiencias si lo que buscan es reunirse para siempre.
Tráiler de The Witcher
