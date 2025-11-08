8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Tanto en la Ciudad como en la Provincia existen grupos que pueden acceder a descuentos o exenciones al momento de realizar la verificación técnica.

Por
Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025
  • La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que certifica el buen estado técnico de autos y motos, garantizando seguridad vial y prevención de accidentes.
  • Su costo puede representar una carga económica para algunos conductores, aunque existen beneficios y exenciones destinadas a sectores vulnerables.
  • Durante noviembre de 2025, las personas con discapacidad con CUD vigente y los adultos mayores con ingresos bajos podrán quedar exentos total o parcialmente del pago.
  • El valor del trámite varía según la jurisdicción: en CABA cuesta $63.453,61 y en la Provincia de Buenos Aires $79.640,87 para autos particulares.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un trámite obligatorio para todos los conductores en Argentina. Este control resulta necesario cuando el automóvil o la motocicleta alcanzan cierta antigüedad o un kilometraje específico. La VTV funciona como un mecanismo de seguridad esencial, ya que su objetivo principal es certificar que el vehículo se encuentra en condiciones técnicas adecuadas para circular de manera segura, protegiendo al conductor y a terceros.

Conocé cómo se realiza el procedimiento de la VTV y cuáles son los datos importantes para circular
Te puede interesar:

Fecha de matriculación en la VTV: por qué es importante tener este dato para circular sin problemas

La relevancia de la VTV radica en su función de garantizar la seguridad vial. Durante la inspección se revisan elementos clave del vehículo, como frenos, luces, neumáticos y suspensión, asegurando que todos los componentes funcionen correctamente y no representen un riesgo. Este control periódico resulta indispensable para prevenir accidentes provocados por fallas mecánicas y mantener un parque automotor con estándares mínimos de seguridad y cuidado ambiental.

vtv (4).webp

Aunque el trámite es obligatorio y esencial para la seguridad, la VTV también implica un gasto que puede resultar difícil de afrontar para algunos conductores. El costo de la verificación se suma a otros gastos fijos de mantenimiento del vehículo, lo que representa un desafío económico en presupuestos ajustados. Por ello, aunque necesario, el valor del trámite es un factor que los propietarios deben considerar al planificar sus finanzas.

Qué conductores podrán evitar el pago de la VTV en noviembre 2025

La normativa vigente para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) contempla beneficios de exención total o descuentos importantes en el pago del trámite, con el propósito de proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad. Durante noviembre de 2025, estas medidas continúan vigentes tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. El objetivo principal de estas políticas es facilitar el cumplimiento de la inspección de seguridad vehicular sin que ello implique una carga económica excesiva para los sectores con ingresos limitados.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular.webp
A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Entre los beneficiarios se encuentran las personas con discapacidad, siempre que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Este beneficio aplica tanto si el vehículo está registrado a nombre de la persona con discapacidad, con o sin adaptaciones, como si pertenece a un familiar directo o tutor —padres, cónyuges, convivientes o descendientes— que lo utilice para su traslado. La finalidad de esta medida es fomentar la inclusión y garantizar el derecho a la movilidad de este grupo social.

Otro sector que puede acceder a la exención total o parcial es el de los adultos mayores con bajos ingresos. En particular, los jubilados, pensionados o mayores de 65 años titulares del vehículo pueden quedar exceptuados del pago si sus ingresos no superan un monto equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios y si el valor del rodado no excede el límite fijado para el impuesto automotor. En otros casos, se aplica un descuento del 50%. Para acceder a estos beneficios, es necesario presentar la documentación que acredite tanto la titularidad como la condición económica correspondiente.

vtv inspección.jpg

Cuánto cuesta hacer la VTV en noviembre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en noviembre de 2025 presenta diferencias notables según la jurisdicción en la que se encuentre registrado el vehículo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el valor para automóviles particulares es de $63.453,61, mientras que en la Provincia de Buenos Aires la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kg asciende a $79.640,87. Por este motivo, se recomienda a los conductores consultar el monto correspondiente a su zona antes de solicitar el turno, ya que los valores pueden actualizarse periódicamente.

En el caso de las motocicletas y los vehículos pesados, también se aplican tarifas diferenciadas. En la Ciudad de Buenos Aires, el costo para motos es de $23.858,78, mientras que en la Provincia varía según la cilindrada, con montos que oscilan entre $31.856 y $63.713. Para los rodados de gran tamaño, es decir, aquellos que superan los 2.500 kg, el valor en territorio bonaerense alcanza los $143.353,57. Estas tarifas reflejan la complejidad del control técnico que se realiza sobre cada tipo de vehículo.

No todos los conductores deben afrontar el pago total del trámite, ya que existen descuentos y exenciones destinadas a ciertos sectores. Durante noviembre de 2025, continúan vigentes los beneficios para personas con discapacidad y vehículos oficiales, que están exentos del pago. Asimismo, los jubilados y pensionados con ingresos limitados pueden acceder a un descuento del 50% o incluso a la exención completa, dependiendo de su situación económica y del valor fiscal del vehículo, lo que representa un alivio para quienes deben cumplir con esta obligación anual.

vtv-necochea.jpg

Noticias relacionadas

Los controles que debés conocer sobre la VTV.

Estos 4 requisitos de la VTV están sorprendiendo a todos y por eso debés conocerlos

Se recomienda asistir puntualmente y llevar el vehículo en condiciones.

Cómo reservar un turno para la VTV en 2026 a través de la página web

Actualmente quedan solo dos especies de este extraño animal, ambas en el Caribe.

¿Sabías que aún vive un animal que coexistió con los dinosaurios? Es un mamífero venenoso

Cuáles son las claves para ahorrar con el aire acondicionado.

Por qué hay que poner el aire acondicionado en 23 en verano y no en 24

A pocos días de cumplirse un mes de su desaparición continúa la búsqueda. 

Jubilados desaparecidos en Chubut: la macabra pista que encontraron cerca de la camioneta

Matilda se mudó a Buenos Aires para poder estudiar en la UBA. 

Investigan el presunto femicidio de una estudiante boliviana que murió tras caer de un balcón

Rating Cero

La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
play

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

El filme en el que que además actúan Lady Gaga y Sam Elliott obtuvo cinco nominaciones en los Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Actor por Bradley Cooper, Mejor Actriz por Lady Gaga, Mejor Actor Secundario por Sam Elliott y Mejor Canción Original, ganando la estatuilla en este último rubro.
play

Cuál es la trama de Nace una estrella, la famosa película que ahora se puede ver en Netflix

Las nuevas Películas que llegan a Netflix tras su éxito en taquillas
play

Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es

Dos películas aclamadas por la crítica lideran el catálogo de Netflix.

Dos películas de Netflix que cuentan con más del 90% de aprobación en Rotten Tomatoes

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

últimas noticias

Actualmente quedan solo dos especies de este extraño animal, ambas en el Caribe.

¿Sabías que aún vive un animal que coexistió con los dinosaurios? Es un mamífero venenoso

Hace 46 minutos
Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Hace 47 minutos
play
La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

Hace 47 minutos
El club espera recuperar una parte de los millones que pagó por el jugador.

Llegó a un grande del fútbol argentino hace muy poco y ya puede irse en el próximo mercado de pases

Hace 47 minutos
Cuáles son las claves para ahorrar con el aire acondicionado.

Por qué hay que poner el aire acondicionado en 23 en verano y no en 24

Hace 48 minutos