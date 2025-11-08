Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) constituye un trámite obligatorio para todos los conductores en Argentina. Este control resulta necesario cuando el automóvil o la motocicleta alcanzan cierta antigüedad o un kilometraje específico. La VTV funciona como un mecanismo de seguridad esencial, ya que su objetivo principal es certificar que el vehículo se encuentra en condiciones técnicas adecuadas para circular de manera segura, protegiendo al conductor y a terceros.

La relevancia de la VTV radica en su función de garantizar la seguridad vial. Durante la inspección se revisan elementos clave del vehículo, como frenos, luces, neumáticos y suspensión, asegurando que todos los componentes funcionen correctamente y no representen un riesgo. Este control periódico resulta indispensable para prevenir accidentes provocados por fallas mecánicas y mantener un parque automotor con estándares mínimos de seguridad y cuidado ambiental.

Aunque el trámite es obligatorio y esencial para la seguridad, la VTV también implica un gasto que puede resultar difícil de afrontar para algunos conductores . El costo de la verificación se suma a otros gastos fijos de mantenimiento del vehículo, lo que representa un desafío económico en presupuestos ajustados. Por ello, aunque necesario, el valor del trámite es un factor que los propietarios deben considerar al planificar sus finanzas.

La normativa vigente para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) contempla beneficios de exención total o descuentos importantes en el pago del trámite, con el propósito de proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad . Durante noviembre de 2025, estas medidas continúan vigentes tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. El objetivo principal de estas políticas es facilitar el cumplimiento de la inspección de seguridad vehicular sin que ello implique una carga económica excesiva para los sectores con ingresos limitados.

Entre los beneficiarios se encuentran las personas con discapacidad, siempre que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente . Este beneficio aplica tanto si el vehículo está registrado a nombre de la persona con discapacidad, con o sin adaptaciones, como si pertenece a un familiar directo o tutor —padres, cónyuges, convivientes o descendientes— que lo utilice para su traslado. La finalidad de esta medida es fomentar la inclusión y garantizar el derecho a la movilidad de este grupo social.

Otro sector que puede acceder a la exención total o parcial es el de los adultos mayores con bajos ingresos. En particular, los jubilados, pensionados o mayores de 65 años titulares del vehículo pueden quedar exceptuados del pago si sus ingresos no superan un monto equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios y si el valor del rodado no excede el límite fijado para el impuesto automotor. En otros casos, se aplica un descuento del 50%. Para acceder a estos beneficios, es necesario presentar la documentación que acredite tanto la titularidad como la condición económica correspondiente.

Cuánto cuesta hacer la VTV en noviembre 2025

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en noviembre de 2025 presenta diferencias notables según la jurisdicción en la que se encuentre registrado el vehículo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el valor para automóviles particulares es de $63.453,61, mientras que en la Provincia de Buenos Aires la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kg asciende a $79.640,87. Por este motivo, se recomienda a los conductores consultar el monto correspondiente a su zona antes de solicitar el turno, ya que los valores pueden actualizarse periódicamente.

En el caso de las motocicletas y los vehículos pesados, también se aplican tarifas diferenciadas. En la Ciudad de Buenos Aires, el costo para motos es de $23.858,78, mientras que en la Provincia varía según la cilindrada, con montos que oscilan entre $31.856 y $63.713. Para los rodados de gran tamaño, es decir, aquellos que superan los 2.500 kg, el valor en territorio bonaerense alcanza los $143.353,57. Estas tarifas reflejan la complejidad del control técnico que se realiza sobre cada tipo de vehículo.

No todos los conductores deben afrontar el pago total del trámite, ya que existen descuentos y exenciones destinadas a ciertos sectores. Durante noviembre de 2025, continúan vigentes los beneficios para personas con discapacidad y vehículos oficiales, que están exentos del pago. Asimismo, los jubilados y pensionados con ingresos limitados pueden acceder a un descuento del 50% o incluso a la exención completa, dependiendo de su situación económica y del valor fiscal del vehículo, lo que representa un alivio para quienes deben cumplir con esta obligación anual.