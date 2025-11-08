Llegó a un grande del fútbol argentino hace muy poco y ya puede irse en el próximo mercado de pases Fue anunciado como refuerzo a mitad de año, pero su flojo rendimiento y el cambio de entrenador lo relegaron del puesto. El hincha no está contento con él, por lo que el club buscaría una salida anticipada. Por







El club espera recuperar una parte de los millones que pagó por el jugador.

Facundo Zabala llegó a Independiente en julio para ocupar el lugar que dejó vacante Álvaro Angulo.

El club pagó u$s2.250.000 por el 70% de su pase y firmó contrato hasta 2028.

Su rendimiento fue flojo, es resistido por el hincha y el entrenador Gustavo Quinteros no lo tiene en consideración.

El Rojo buscará desprenderse de él en el próximo mercado de pases. La mayoría de los equipos del fútbol argentino ya empezaron a pensar en el próximo mercado de pases y las renovaciones que harán en el plantel a partir de fin de año, cuando termine el Torneo Clausura. En ese contexto, un grande sorprendió: evalúa desprenderse de un jugador que llegó hace muy pocos meses.

Se trata del defensor Facundo Zabala, que se sumó a Independiente en julio, después de jugar el Mundial de Clubes con Al Ain. El Rojo desembolsó u$s2.250.000 por el 70% de su pase y lo fichó hasta 2028, con la intención de que ocupara el lugar que dejó vacante Álvaro Angulo.

El lateral izquierdo llegó por pedido del entrenador Julio Vaccari, pero nunca mostró un buen rendimiento y a partir de septiembre, con la llegada de Gustavo Quinteros, quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico. Hoy por hoy, el que juega en ese puesto es el juvenil Jonathan de Irastorza.

Facundo Zabala en Independiente X @Independiente Resistido por el DT y cuestionado por el hincha, Zabala tiene grandes chances de dejar el club en el próximo mercado de pases. Independiente aspira a recuperar al menos una parte de la inversión que hizo en julio, y desde el club creen que tanto Olimpia como Al Ain podrían estar interesados en recuperarlo.

El paso de Facundo Zabala por Independiente Independiente presentó a Facundo Zabala como refuerzo el 24 de julio pasado. "Es un paso muy importante en mi carrera", aseguró el defensor. Su debut fue tres días después, en la derrota del Rojo por 1 a 0 frente a Gimnasia de La Plata. Ante la falta de variantes en el puesto, Julio Vaccari lo usó como titular.

Sin embargo, su rendimiento nunca estuvo a la altura de lo que había mostrado en el fútbol paraguayo. Tras la llegada de Gustavo Quinteros, Zabala mantuvo la titularidad en los empates ante Racing y Godoy Cruz, pero luego perdió el puesto con Milton Valenzuela y, más adelante, con Jonathan de Irastorza.