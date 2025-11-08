8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Investigan el presunto femicidio de una estudiante boliviana que murió tras caer de un balcón

Matilda López Sanzetenea, de 18 años, falleció tras desde el balcón del segundo piso de su departamento. El principal sospechoso por su muerte es su pareja Nahuel Castillo Corminola, quien se encuentra detenido.

Por
Matilda se mudó a Buenos Aires para poder estudiar en la UBA. 

Matilda se mudó a Buenos Aires para poder estudiar en la UBA. 

La familia de Matilda López Sanzetenea exigió a la Justicia que investigue la muerte de la joven como un femicidio. La joven de 18 años murió tras caer del balcón de su departamento, ubicado en un segundo piso en San Telmo. Al momento del hecho se encontraba con su novio, Nahuel Castillo Corminola, principal sospechoso que ya se encuentra detenido.

A pocos días de cumplirse un mes de su desaparición continúa la búsqueda. 
Te puede interesar:

Jubilados desaparecidos en Chubut: la macabra pista que encontraron cerca de la camioneta

Matilda viajó de Bolivia a Buenos Aires para poder estudiar Diseño de Imagen y Sonido, en la UBA, su padre Pablo López la apoyó y acompañó en todo el proceso. Según contó el padre, su hija se encontraba saliendo con Nahuel Castillo Corminola, un joven que había conocido en Bolivia y, que también viajó a la Argentina para poder estudiar.

Pablo López explicó para Infobae, que Matilda pasó por tres hospedajes distintos hasta radicarse en uno ubicado en la calle Defensa al 300 en el barrio de San Telmo. Sin embargo, el padre conocía los pormenores de la relación entre Matilda y Nahuel, como por ejemplo que la seguía a la facultad, la aisló de sus amistades y la controlaba.

Matilda López 8-11-25 (1)
Matilda junto a su papá.

Matilda junto a su papá.

"El día sábado ella tenía una fiesta. Pensé que no me atendía más porque estaba de fiesta y los chicos se olvidan del celular, pero al pasar un día y medio, empecé a ponerme muy nervioso y mandé a alguien a averiguar a la residencia donde ella vivía y pasó lo peor", contó sobre la última conversación que tuvo con su hija.

Con el correr de las horas se enteró que "había sido empujada por el novio del balcón luego de una pelea y que estaba internada. Tenía muerte cerebral y no había nada que hacer. Nadie me lo dijo hasta que llegué porque estaba de viaje y no querían que viajara con esa carga, con esa angustia de saber que estaba muerta. Cuando llegué acá, me dieron la noticia", el padre tuvo que viajar de emergencia desde Estados Unidos a Buenos Aires.

Según el testimonio de amigos y conocidos, Matilde se había mudado junto a Nahuel al departamento ubicado en San Telmo. "La espiaba en la facultad, viendo a ver si hablaba con alguien o no hablaba con alguien. La obligó a darle su WhatsApp y monitorear los mensajes desde su computadora", detalló López.

Una de las últimas veces que habló con su hija le alertó sobre Nahuel y le aconsejó terminar la relación: "Hace dos semanas le dije: ‘Mati, terminá esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que buscar en una morgue’. Y mirá, ahora está en una morgue", expresó para Clarín.

Por el momento el presunto femicida Nahuel Castillo Corminola, de 18 años, se encuentra detenido, la investigación está a cargo del juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, cuyo titular es el juez Manuel de Campos, la muerte fue calificada como homicidio.

El padre apenas llegó al país comenzó a investigar a Corminola y descubrió que "el femicida tiene antecedentes violentos contra otras chicas en Tarija, donde residía. Estoy intentando conseguir más datos y el testimonio directo de alguna de las víctimas. Los amigos y amigas de mi hija me fueron enviando material y estoy moviéndome para conseguir esa prueba".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Escobar: el Grupo Halcón realiza un megaoperativo para atrapar al tirador del Delta

La imágen de Bullrich emulando al Tio Sam.

Bullrich te busca: la insólita convocatoria de la ministra de Seguridad para ser detectives de la PFA

Motochorro abatido por un ex policiía en Morón

Un policía retirado mató a un motochorro que intentaba robarle en Morón

play

Mar del Plata: imputan a un joven de 15 años por el brutal ataque a un ciclista con un ladrillo

Susana Trimarco madre de Marita Verón. 

De la Traffic roja a los prostíbulos de Bolivia: las otras pistas que marcaron la incansable búsqueda de Marita Verón

 María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002. 

Desaparición de Marita Verón: los detalles del caso que podría llegar a su fin luego de 23 años

Rating Cero

La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
play

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

El filme en el que que además actúan Lady Gaga y Sam Elliott obtuvo cinco nominaciones en los Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Actor por Bradley Cooper, Mejor Actriz por Lady Gaga, Mejor Actor Secundario por Sam Elliott y Mejor Canción Original, ganando la estatuilla en este último rubro.
play

Cuál es la trama de Nace una estrella, la famosa película que ahora se puede ver en Netflix

Las nuevas Películas que llegan a Netflix tras su éxito en taquillas
play

Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es

Dos películas aclamadas por la crítica lideran el catálogo de Netflix.

Dos películas de Netflix que cuentan con más del 90% de aprobación en Rotten Tomatoes

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística.
play

La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral

últimas noticias

Actualmente quedan solo dos especies de este extraño animal, ambas en el Caribe.

¿Sabías que aún vive un animal que coexistió con los dinosaurios? Es un mamífero venenoso

Hace 48 minutos
Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Quiénes están exentos de pagar la VTV en noviembre 2025

Hace 49 minutos
play
La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.

La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

Hace 49 minutos
El club espera recuperar una parte de los millones que pagó por el jugador.

Llegó a un grande del fútbol argentino hace muy poco y ya puede irse en el próximo mercado de pases

Hace 49 minutos
Cuáles son las claves para ahorrar con el aire acondicionado.

Por qué hay que poner el aire acondicionado en 23 en verano y no en 24

Hace 49 minutos