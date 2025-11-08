Investigan el presunto femicidio de una estudiante boliviana que murió tras caer de un balcón

Matilda López Sanzetenea, de 18 años, falleció tras desde el balcón del segundo piso de su departamento. El principal sospechoso por su muerte es su pareja Nahuel Castillo Corminola, quien se encuentra detenido.

La familia de Matilda López Sanzetenea exigió a la Justicia que investigue la muerte de la joven como un femicidio. La joven de 18 años murió tras caer del balcón de su departamento , ubicado en un segundo piso en San Telmo. Al momento del hecho se encontraba con su novio, Nahuel Castillo Corminola, principal sospechoso que ya se encuentra detenido.

Matilda viajó de Bolivia a Buenos Aires para poder estudiar Diseño de Imagen y Sonido, en la UBA, su padre Pablo López la apoyó y acompañó en todo el proceso. Según contó el padre, su hija se encontraba saliendo con Nahuel Castillo Corminola , un joven que había conocido en Bolivia y, que también viajó a la Argentina para poder estudiar.

Pablo López explicó para Infobae, que Matilda pasó por tres hospedajes distintos hasta radicarse en uno ubicado en la calle Defensa al 300 en el barrio de San Telmo. Sin embargo, el padre conocía los pormenores de la relación entre Matilda y Nahuel, como por ejemplo que la seguía a la facultad, la aisló de sus amistades y la controlaba.

" El día sábado ella tenía una fiesta. Pensé que no me atendía más porque estaba de fiesta y los chicos se olvidan del celular, pero al pasar un día y medio, empecé a ponerme muy nervioso y mandé a alguien a averiguar a la residencia donde ella vivía y pasó lo peor" , contó sobre la última conversación que tuvo con su hija.

Con el correr de las horas se enteró que " había sido empujada por el novio del balcón luego de una pelea y que estaba internada. Tenía muerte cerebral y no había nada que hacer. Nadie me lo dijo hasta que llegué porque estaba de viaje y no querían que viajara con esa carga, con esa angustia de saber que estaba muerta. Cuando llegué acá, me dieron la noticia", el padre tuvo que viajar de emergencia desde Estados Unidos a Buenos Aires.

Según el testimonio de amigos y conocidos, Matilde se había mudado junto a Nahuel al departamento ubicado en San Telmo. "La espiaba en la facultad, viendo a ver si hablaba con alguien o no hablaba con alguien. La obligó a darle su WhatsApp y monitorear los mensajes desde su computadora", detalló López.

Una de las últimas veces que habló con su hija le alertó sobre Nahuel y le aconsejó terminar la relación: "Hace dos semanas le dije: ‘Mati, terminá esa relación, porque si hoy te sigue hasta la facultad, mañana te voy a tener que buscar en una morgue’. Y mirá, ahora está en una morgue", expresó para Clarín.

Por el momento el presunto femicida Nahuel Castillo Corminola, de 18 años, se encuentra detenido, la investigación está a cargo del juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, cuyo titular es el juez Manuel de Campos, la muerte fue calificada como homicidio.

El padre apenas llegó al país comenzó a investigar a Corminola y descubrió que "el femicida tiene antecedentes violentos contra otras chicas en Tarija, donde residía. Estoy intentando conseguir más datos y el testimonio directo de alguna de las víctimas. Los amigos y amigas de mi hija me fueron enviando material y estoy moviéndome para conseguir esa prueba".