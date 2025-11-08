Al menos cinco muertos y más de 130 heridos por un feroz tornado en el sur de Brasil

Rio Bonito do Iguaçu quedó destrozado luego de que ráfagas de viento de hasta 250 km/h destruyeran múltiples estructuras, viviendas y vehículos. Continúan las tareas de rescate en la zona del desastre.

Un tornado de gran intensidad provocó la muerte de cinco personas y dejó alrededor de 130 heridos en el municipio de Rio Bonito do Iguaçu , en el estado de Paraná , al sur de Brasil.

De acuerdo con el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar) , el fenómeno registró vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora , que destruyeron viviendas, volcaron vehículos y dañaron gravemente la infraestructura urbana.

Desde Defensa Civil confirmaron que “ya se registraron cinco fallecimientos como consecuencia del tornado”, además de treinta heridos graves y moderados y unos cien con lesiones leves .

El tornado afectó principalmente a Rio Bonito do Iguaçu, donde la caída de árboles y el derrumbe de edificaciones complicaron las tareas de rescate. Además, laa interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones dejó aisladas a varias localidades dificultando el trabajo de los equipos de emergencia.

El ministro de Integración y Desarrollo Regional , Waldez Góes , informó en la red social X que, por instrucción del presidente Lula da Silva , el Gobierno federal coordina las acciones de asistencia humanitaria y apoyo a la reconstrucción .

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) mantiene vigente una alerta por tormentas severas en Paraná y en los estados vecinos de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, ante la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos extremos.

Paralelamente, el tornado también impactó las zonas rurales entre Turvo y Guarapuava, donde numerosas viviendas quedaron destruidas. En algunos asentamientos se reportaron daños en hasta el 80% de las estructuras.

El meteorólogo Mario Navarro habló con Bernardo Magnago para C5N y dio más detalles de este tipo de fenómenos climáticos y alertó sobre la posibilidad de que lleguen a Argentina.

"Las características de clima cálido y húmedo por ahí producen este tipo de fenómenos principalmente para esta época del año y para esta época del año principalmente. Con viento y fuerte cantidad de lluvia incluso mucho más frecuente que antes", explicó.

El especialista adjudicó estos fenómenos a las características del clima típico, correspondiente al tropical que es cálido y húmedo. "Además la línea del Ecuador está más caliente de lo habitual, va creciendo de 3, 9 y 12 grados ya hace varios años y la neutralidad del Atlántico es imponente más que nada en el sur de Brasil".