Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es

Las nuevas Películas que llegan a Netflix tras su éxito en taquillas
Entre los títulos que más conmueven a los espectadores, hay una película que volvió a posicionarse entre las más vistas de Netflix gracias a su poderosa historia y su inconfundible banda sonora. Con un elenco de renombre y una trama que combina pasión, fama y vulnerabilidad, esta producción logró tocar fibras sensibles y mantenerse vigente con el paso de los años.
La cinta, que recibió múltiples nominaciones y elogios de la crítica, destaca por la química de sus protagonistas y por el modo en que aborda los sueños, las inseguridades y los sacrificios que acompañan la búsqueda del éxito artístico. Así, la llegada de Nace Una Estrella a la plataforma reavivó el interés por esta historia.
Sinopsis de Nace una estrella, la premiada película que llegó a Netflix
El filme narra la historia de Jackson Maine, una reconocida figura de la música country cuya vida da un vuelco al conocer a Ally, una joven cantante con un enorme talento y el sueño de alcanzar la fama. Lo que comienza como un encuentro fortuito se transforma en una historia de amor intensa, marcada por el contraste entre el ascenso de ella y el declive de él.
Con una poderosa combinación de romance, drama y música, la película explora los desafíos de la industria musical.
La película, que cuenta con las actuaciones de Lady Gaga y Sam Elliott junto a Bradley Cooper, fue una de las grandes protagonistas de los Premios Oscar con cinco nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor Secundario y Mejor Canción Original, categoría en la que finalmente se llevó la estatuilla.
Tráiler de Nace una estrella
Embed - NACE UNA ESTRELLA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures