Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es

Su música, cargada de sentimientos y autenticidad, se convirtió en uno de los elementos más recordados por el público.

Entre los títulos que más conmueven a los espectadores, hay una película que volvió a posicionarse entre las más vistas de Netflix gracias a su poderosa historia y su inconfundible banda sonora. Con un elenco de renombre y una trama que combina pasión, fama y vulnerabilidad, esta producción logró tocar fibras sensibles y mantenerse vigente con el paso de los años.

La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
La serie de Netflix que dejó a todos sorprendidos con su nueva temporada: tiene 8 capítulos

La cinta, que recibió múltiples nominaciones y elogios de la crítica, destaca por la química de sus protagonistas y por el modo en que aborda los sueños, las inseguridades y los sacrificios que acompañan la búsqueda del éxito artístico. Así, la llegada de Nace Una Estrella a la plataforma reavivó el interés por esta historia.

Sinopsis de Nace una estrella, la premiada película que llegó a Netflix

-Nace una Estrella - Netflix

El filme narra la historia de Jackson Maine, una reconocida figura de la música country cuya vida da un vuelco al conocer a Ally, una joven cantante con un enorme talento y el sueño de alcanzar la fama. Lo que comienza como un encuentro fortuito se transforma en una historia de amor intensa, marcada por el contraste entre el ascenso de ella y el declive de él.

Con una poderosa combinación de romance, drama y música, la película explora los desafíos de la industria musical.

La película, que cuenta con las actuaciones de Lady Gaga y Sam Elliott junto a Bradley Cooper, fue una de las grandes protagonistas de los Premios Oscar con cinco nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor Secundario y Mejor Canción Original, categoría en la que finalmente se llevó la estatuilla.

Tráiler de Nace una estrella

Embed - NACE UNA ESTRELLA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Nace una estrella

  • Lady Gaga como Ally Campana
  • Bradley Cooper como Jackson Maine
  • Sam Elliott como Bobby Maine
  • Andrew Dice Clay como Lorenzo Campana
  • Rafi Gavron como Rez Gavron
  • Anthony Ramos como Ramón
  • Dave Chappelle como George "Noodles" Stone
  • Michael Harney como Wolfie
  • Bonnie Somerville
  • William Belli
