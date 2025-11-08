Fue nominada a mejor película, tiene estrellas en su elenco y con su música ahora emociona a todos en Netflix: qué película es Su música, cargada de sentimientos y autenticidad, se convirtió en uno de los elementos más recordados por el público.







Entre los títulos que más conmueven a los espectadores, hay una película que volvió a posicionarse entre las más vistas de Netflix gracias a su poderosa historia y su inconfundible banda sonora. Con un elenco de renombre y una trama que combina pasión, fama y vulnerabilidad, esta producción logró tocar fibras sensibles y mantenerse vigente con el paso de los años.

La cinta, que recibió múltiples nominaciones y elogios de la crítica, destaca por la química de sus protagonistas y por el modo en que aborda los sueños, las inseguridades y los sacrificios que acompañan la búsqueda del éxito artístico. Así, la llegada de Nace Una Estrella a la plataforma reavivó el interés por esta historia.

Sinopsis de Nace una estrella, la premiada película que llegó a Netflix -Nace una Estrella - Netflix El filme narra la historia de Jackson Maine, una reconocida figura de la música country cuya vida da un vuelco al conocer a Ally, una joven cantante con un enorme talento y el sueño de alcanzar la fama. Lo que comienza como un encuentro fortuito se transforma en una historia de amor intensa, marcada por el contraste entre el ascenso de ella y el declive de él.

Con una poderosa combinación de romance, drama y música, la película explora los desafíos de la industria musical.

La película, que cuenta con las actuaciones de Lady Gaga y Sam Elliott junto a Bradley Cooper, fue una de las grandes protagonistas de los Premios Oscar con cinco nominaciones: Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor Secundario y Mejor Canción Original, categoría en la que finalmente se llevó la estatuilla.

Reparto de Nace una estrella Lady Gaga como Ally Campana

como Ally Campana Bradley Cooper como Jackson Maine

como Jackson Maine Sam Elliott como Bobby Maine

como Bobby Maine Andrew Dice Clay como Lorenzo Campana

como Lorenzo Campana Rafi Gavron como Rez Gavron

como Rez Gavron Anthony Ramos como Ramón

como Ramón Dave Chappelle como George "Noodles" Stone

como George "Noodles" Stone Michael Harney como Wolfie

como Wolfie Bonnie Somerville

William Belli