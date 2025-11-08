Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

La hija de Marcelo Tinelli compartió imágenes desde la intimidad de su hogar después de que formalizó la denuncia por hostigamiento y recibió un botón antipánico.

En medio de una interna familiar de los Tinelli , Juanita reapareció en sus redes sociales y compartió imágenes desde la intimidad de su hogar, con un look relajado tras la denuncia que realizó por amenazas y por la que recibió un botón antipánico.

Hace unos días, Marcelo Tinelli y la bailarina Paula Robles acompañaron a su hija ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, donde la joven modelo e influencer solicitó un botón antipánico para su protección personal.

Si bien Juanita publicó un comunicado en redes sociales tras realizar la denuncia, donde explicó que vivió una situación que la llevó " a sentir un límite fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé".

Además, se refirió a su papá: " No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente . No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad".

A raíz de esto estalló una interna dentro de la familia Tinelli y generó que Juanita dejara de subir contenido en sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas la joven volvió a compartir con sus seguidores un retazo de su vida diaria.

Juanita subió dos historias donde se la ve con una leve sonrisa y un look muy relajado, queriendo llevar tranquilidad a sus millones de seguidores. Con un jogging rosa pastel, pantuflas y un buzo blanco, la joven reapareció en medio del escándalo.

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles en medio de la pelea de los Tinelli: "Ella destrozó mi familia"

Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, opinó sin filtros sobre Paula Robles, madre de Francisco y Juana, y consideró que fue la responsable de haber destruido la familia.

En cuanto a la supuesta pelea entre Juana y Candelaria, consideró que se trata de “celos”.“Yo soy perfil bajo, pero si una de mis hijas dijera que está amenazada de algo, me muero. Mis hijas serían incapaces de hacer algo así (denunciar). Está en otra”, indicó en América.

Fue entonces que disparó: “Yo no le creo a Juanita (Tinelli) que lo que ella dice sea cierto. Lo inventó para llamar la atención del padre. La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror".

El periodista Santiago Sposato le preguntó directamente: “¿Vos pensás que Paula Robles destrozó tu familia?”, y Aquino respondió: “Es fuerte lo que estás diciendo, pero sí. No hablo más porque se me va a venir el mundo abajo”.

Pero luego de la entrevista, Soledad utilizó sus redes sociales y publicó un posteo: "Me arrepiento como católica que soy de haber opinado en algo que no me incumbe. Solo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas. Y a los que me agreden, me maltratan injustamente, les pido de rodillas. No me hagan daño".