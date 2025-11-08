Israel confirmó que Hamás entregó el cuerpo que corresponde al argentino Lior Rudaeff “Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal, el Ejército israelí informó a la familia de Rudaeff que fue repatriado para ser enterrado”, detallaron en el comunicado. Javier Milei había pedido por su aparición. Por







Lior Rudaeff tenía 61 años y se había ido a vivir a Medio Oriente a los 7.

Las Fuerzas Armadas de Israel confirmaron que el cuerpo entregado el viernes por Hamás corresponde al argentino Lior Rudaeff, que había sido secuestrado y asesinado el 7 de octubre de 2023, durante el ataque del grupo terrorista al kibutz Nir Yitzhak. El presidente Javier Milei había reclamado por su aparición.

“Tras el proceso de identificación realizado por el instituto nacional de medicina legal, el Ejército israelí informó a la familia de Lior Rudaeff que fue repatriado para ser enterrado”, indicaron en un comunicado.

Rudaeff nació en Argentina pero desde los 7 años vivió en Israel, donde se mudó con su familia instalándose en la kibutz Nir Yitzchak. Trabajaba como conductor de una ambulancia de su comunidad y estaba a cargo de la seguridad de la comunidad donde vivía. Estaba casado con su su esposa Yaffa, de origen marroquí, con quien tenían 4 hijos.

Lior Rudaeff - Lior Rudaeff fue asesinado el mismo día del ataque de Hamás. El Ejercitó israelí informó este sábado que el argentino "cayó en combate mientras defendía a su comunidad durante la masacre del 7 de octubre, y su cuerpo fue retenido por la organización terrorista Yihad Islámica. Su fallecimiento se determinó oficialmente el 7 de mayo de 2024".

According to the information and intelligence available to the IDF:



Command Sergeant Major (Res.) Lior Rudaeff, 61, served as the deputy security… — Israel Defense Forces (@IDF) November 8, 2025 "Las FDI expresan sus más sentidas condolencias a la familia, continúan haciendo todo lo posible para recuperar a todos los rehenes fallecidos y están preparadas para la continua aplicación del acuerdo", agregaron.