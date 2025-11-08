8 de noviembre de 2025 Inicio
Javier Milei participó en Bolivia de la asunción presidencial de Rodrigo Paz Pereira

Tras su paso por Estados Unidos, el jefe de Estado arribó a la ciudad de El Alto donde formó parte del traspaso de mando y la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. Está previsto que por la tarde regrese al país.

Javier Milei junto a su hermana Karina ingersando al Parlamento boliviano. 

Javier Milei junto a su hermana Karina ingersando al Parlamento boliviano. 

Oficina del Presidente
Santilli presentó su renuncia como diputado nacional y se prepara para jurar como ministro de Interior

A las 9:30 partió desde Estados Unidos en un vuelo especial a la ciudad de El Alto, donde arribó cerca de las 11 para formar parte de la Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y la ceremonia de traspaso de mando. Finalmente se espera su arribo a Buenos Aires para las 17:15.

"En primera instancia quiero saludar al presidente de la Argentina. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias, de corazón", fueron las primeras palabras expresadas por Rodrigo Paz como nuevo mandatario boliviano.

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el rostro nuevo de la política boliviana que asumirá la presidencia

Rodrigo Paz Pereira, flamante presidente electo de Bolivia, combina un apellido histórico con una vida marcada por el exilio y la política. Nació el 22 de septiembre de 1967 en Santiago de Compostela, España, durante uno de los períodos de exilio de su padre, Jaime Paz Zamora, presidente entre 1989 y 1993, y miembro fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

La infancia de Paz estuvo marcada por la movilidad forzada: vivió en al menos diez países distintos y estuvo expuesto a amenazas constantes debido a la actividad política de su familia. Experiencias que, según él mismo reconoce, moldearon su sensibilidad social y su vínculo con los sectores marginados de Bolivia.

Formado como economista y licenciado en Relaciones Internacionales, realizó una maestría en Gestión Política en la American University, Estados Unidos. Su carrera pública comenzó en 2002 como congresista por Tarija, luego fue concejal y alcalde de esa ciudad entre 2010 y 2020, y actualmente se desempeña como senador nacional por Comunidad Ciudadana.

Paz Pereira llegó a la presidencia tras una campaña en la que se presentó como alternativa al tecnócrata Jorge Quiroga, promoviendo cercanía con la ciudadanía por encima de recursos económicos para publicidad o encuestas. Su propuesta apeló a una transición ordenada y moderada, captando votos de antiguos seguidores del Movimiento al Socialismo que buscaban un cambio sin rupturas bruscas.

Su historial, sin embargo, no está exento de cuestionamientos: existen denuncias sobre su patrimonio durante su paso como diputado y acusaciones de corrupción en su gestión como alcalde de Tarija. Aun así, el electorado boliviano le otorgó este domingo la victoria con el 54,55% de los votos, apostando por un liderazgo que conjuga linaje político, experiencia en gestión local y un perfil moderado para encabezar la transición del país.

