Patricia Bullrich te busca: la insólita convocatoria de la ministra de Seguridad para ser detectives de la PFA La ministra de Seguridad anunció la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal, al estilo Tío Sam, símbolo de la propaganda bélica estadounidense: "¿Querés ser detective? Te buscamos". Por







La imágen de Bullrich emulando al Tio Sam.

El Ministerio de Seguridad presentó la nueva Carrera de Investigador del Delito, destinada a incorporar graduados universitarios al Departamento Federal de Investigaciones, con una llamativa campaña con la imágen de la ministra Patricia Bullrich, al estilo Tío Sam, ícono de la propaganda bélica estadounidense: "¿Querés ser detective? Te buscamos", anunció el afiche de la convocatoria.

"Che, aspirante de Sherlock. ¿Querés ser detective y combatir el crimen organizado?". escribió Bullrich en sus redes sociales al presentar la convocatoria, acompañada por un afiche oficial con su imagen en tono de campaña de reclutamiento y el logo de la PFA. La carrera en cuestión está orientada a investigaciones de crimen organizado y delitos complejos, con un enfoque comparable al del FBI de Estados Unidos.

En Instagram, la funcionaria publicó un reel en el que se la ve hablando a cámara y realizando la misma convocatoria con un video, que muestra una foto del actor Benedict Cumberbatch personificando al detective en la serie de Netflix, Sherlock Holmes.

Según la PFA, la carrera "abre una nueva etapa dentro de la institución" y está pensada para "jóvenes graduados con vocación para enfrentar el crimen organizado". Incluye nueve meses de formación intensiva en investigación criminal, tecnología y práctica policial, y finaliza con el ingreso al rango de Subinspector.

Una carrera para profesionales Según la información publicada por el Ministerio de Seguridad, la nueva carrera está dirigida a graduados universitarios o técnicos que deseen desempeñarse como investigadores. Los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos que incluyen:

Ser ciudadano argentino nativo o por opción.

Tener hasta 40 años (con posibilidad de excepciones por méritos o experiencia).

Poseer antecedentes personales intachables .

Superar evaluaciones psicológicas, médicas y de aptitud física. Además, el sitio oficial aclara que se trata de una preinscripción online, que dará lugar a un proceso de selección orientado a formar agentes con perfil técnico y académico en distintas disciplinas. La inscripción comenzará en diciembre de 2025.