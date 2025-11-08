IR A
Cuál es la trama de Nace una estrella, la famosa película que ahora se puede ver en Netflix

Un drama de 2018 dirigido y protagonizado por Bradley Cooper, es la cuarta versión de un clásico del cine. Y es además la próximo propuesta del ciclo Fotogramas, que cada jueves a las 21, tiene su cita en la Biblioteca Urquiza, con entrada libre y gratuita.

El filme en el que que además actúan Lady Gaga y Sam Elliott obtuvo cinco nominaciones en los Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Actor por Bradley Cooper, Mejor Actriz por Lady Gaga, Mejor Actor Secundario por Sam Elliott y Mejor Canción Original, ganando la estatuilla en este último rubro.

"Nace una estrella" es el tercer remake que se hace de la película original de 1937 dirigida por William A. Wellman. La primera se obró en 1954 y la segunda en 1976. Esta versión de 2018 resulta más apegada a la de 1976 que estelarizaron Barbra Streisand y Kris Kristofferson, que a diferencia de las dos primeras, se centra en el mundo de la música y no el del cine.

Incluso los personajes de esta nueva versión parecen evocar a los de la anterior, ya que el cantante que compone Cooper presenta ciertas similitudes con el de Kristofferson, y el de Gaga hace varias referencias a su peculiar nariz, la parte física más distintiva en Streisand.

Bradley Cooper, cuatro veces nominado al Oscar, protagoniza y dirige su primera película. Lo más destacado y positivo de la cinta, es la increíble química imparable que existe desde el primer segundo entre Cooper y Gaga. La famosa cantante demuestra un gran talento para la interpretación, siendo todo un descubrimiento tanto para los fans de ella, como para los que no lo son, aportando naturalidad entre los dos personajes.

Sinopsis de Nace una estrella, la premiada película que llegó a Netflix

La película cuenta la historia de Jackson Maine, estrella consagrada de la música country. Una noche conoce a una joven cantante llamada Ally, que aspira a ser estrella y se enamora de ella. Con el empuje de Maine, Ally comienza a hacerse un nombre, mientras la carrera de él se hunde cada vez más.

Cooper ha sabido reflejar muy bien en la película el interés y la confianza absoluta que deposita su personaje con el de Lady Gaga desde la primera toma de contacto, valorando por encima de todo la impresionante voz que tiene la cantante neoyorquina. Deja la imagen física totalmente en un segundo plano, una crítica bastante rotunda que hace el célebre actor hacia la obsesión que existe hoy en día en centrarse en la imagen de los famosos y no valorar principalmente su música.

En la vida real, Cooper tuvo bastantes dificultades para llevar a cabo el largometraje, Hollywood no confiaba en Lady Gaga para interpretar a Ally, inclusive, el veterano actor/director Clint Eastwood reconoció no estar muy conforme con la elección de la cantante pero una vez visto el resultado final, quedó gratamente sorprendido. En un primer momento, esta película iba a ser dirigida por Eastwood, incluso Beyonce iba a interpretar a Ally, pero por problemas de agenda, tuvo que desistir.

"Nace una estrella" es una gran película que habla sobre el amor, la fama y la música, en donde se destacan actores secundarios de lujo y una brillante banda sonora.

Tráiler de Nace una estrella

Embed - NACE UNA ESTRELLA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Nace una estrella

  • Bradley Cooper como Jackson Maine
  • Lady Gaga como Ally Campana
  • Sam Elliott como Bobby
  • Anthony Ramos como Ramon
  • Andrew Dice Clay como Lorenzo Campana
  • Rafi Gavron como Rez Gavron
  • Dave Chappelle como Noodles
  • Lukas Nelson
