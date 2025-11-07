Mar del Plata: imputan a un joven de 15 años por el brutal ataque a un ciclista con un ladrillo El adolescente está acusado de tentativa de robo y lesiones graves contra la víctima que circulaba en una bicicleta eléctrica. Por







El agresor del ciclista tiene 15 años y ya fue detenido. C5N

Un adolescente de 15 años fue identificado por la policía como el presunto autor del ataque a un ciclista en Mar del Plata, cuando la víctima fue golpeado con un ladrillo para robarle la bicicleta con motor.

El joven quedó imputado en la causa por los delitos de tentativa de robo y lesiones graves, al tiempo en que fue notificado para presentarse el próximo 10 de noviembre junto a un mayor responsable.

La víctima sufrió una fractura de muñeca, heridas cortantes en la cabeza y hematomas en el rostro, y continúa internado en una clínica privada de la ciudad.

En el programa El Diario, en C5N, con la conducción de Daniela Ballester, la cronista Jimena Paternoster relató que "el hecho ocurrió el pasado 29 de octubre y quedó registrado en las cámara de seguridad de una empresa, en la intersección de las avenidas Champagnat y Avellaneda, donde se ve todo".

De acuerdo con testimonios de los vecinos, el personal del Grupo Técnico Operativo de la comisaría 4ª logró dar con el victimario, y fue aprehendido en el barrio Centenario.