Por qué hay que poner el aire acondicionado en 23 en verano y no en 24 Llegan los días de calor y es importante mantener los ambientes en una temperatura agradable, pero sin gastar demasiada electricidad. Un experto explicó cuál es la mejor configuración. Por







Cuáles son las claves para ahorrar con el aire acondicionado. Pixabay

Un experto en mantenimiento y servicio técnico de aires acondicionados aseguró que la temperatura ideal es usarlo en 23°.

Si se combina con el modo Fan o Ventilador, permite mantener los ambientes frescos y ahorrar energía.

El modo Súper o Turbo enfría las habitaciones más rápido, pero también gasta más.

A la hora de dormir, alcanza con ponerlo entre 26° y 28°. El verano está cada vez más cerca y es importante preparar el hogar para combatir las altas temperaturas. En este sentido, el aire acondicionado es un aliado fundamental, pero se vuelve necesario encontrar un equilibrio entre mantener los ambientes frescos y no gastar demasiada electricidad.

Aunque se suele repetir que la temperatura ideal para un aire acondicionado es de 24°, esta no es la única opción recomendada y, de hecho, algunos especialistas señalan que otras alternativas permiten reducir aún más la factura de electricidad. La clave es mantener una temperatura constante de 23°.

El único momento en que sí debería adaptarse la temperatura es por la noche, en el caso de las personas que prefieren dormir con el aire prendido. En ese caso, setearlo entre 26° y 28° es suficiente para mantener un ambiente agradable y, al mismo tiempo, evitar los resfríos tan comunes.

Aire Acondicionado Por qué hay que poner el aire acondicionado en 23 Un experto en mantenimiento y servicio técnico de aire acondicionado, conocido por su cuenta de Instagram @refricer.cl, explicó en un video que configurar el electrodoméstico a 23° permite ahorrar energía y, al mismo tiempo, mantener una climatización "muy agradable" dentro del hogar.

También brindó un dato clave: el flujo o volumen de aire puede aumentarse con la tecla Fan, que en algunos controles tiene el dibujo de un ventilador. "Entre más barritas aparecen, más fuerza o más aire se va a desplazar al interior de la habitación o de la casa", detalló.