Desaparición de Marita Verón: los detalles del caso que podría llegar a su fin luego de 23 años María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002 cuando salió de su casa para una consulta médica y nunca regresó. Susana Trimarco, su madre, impulsó una incansable búsqueda que conmocionó a todo un país. La principal hipótesis de la justicia se basa en un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución.







María de los Ángeles “Marita” Verón desapareció en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002 cuando salió de su casa para ir a una consulta médica y nunca regresó. Se trató de un caso que conmocionó a todo un país y emprendió la búsqueda e incansable lucha de su madre, Susana Trimarco, que este viernes confirmó en C5N que viajará a Paraguay para investigar una nueva pista que surgió sobre paradero.

La misma refiere a una mujer, ya fallecida, que fue encontrada en condiciones de extrema pobreza que podría tratarse de Marita Verón. Las autoridades locales están investigando la pista mediante pruebas de ADN y huellas dactilares.

A lo largo de los años, la investigación sobre su desaparición estuvo relacionada con la trata de personas y la prostitución forzada, la principal hipótesis que maneja la justicia.

Marita Veron Susana Trimarco Susana Trimarco junto a su hija Marita Verón. El 8 de febrero de 2012 se dio inicio a un proceso judicial por su desaparición bajo el caso n.º 23554/2002, y el nombre "Tomás Benjamín Aranda y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Promoción de la Prostitución en Concurso Víctima, María de los Ángeles Verón".

Allí, 13 acusados fueron llevados a juicio, pero en 2020 la Cámara en lo Penal de Tucumán los absolvió a todos, una decisión de fuerte impacto social. Se trata de los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, Irma Lidia Medina (dueña de prostíbulos), José Fernando y Gonzalo José Gómez, Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez, Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.

En primera instancia, todos fueron absueltos, pero luego la Corte Suprema provincial revocó parcialmente el fallo y ordenó condenas para 10 de los 13 acusados, confirmando la inocencia de los hermanos Rivero y considerando que Medina había fallecido. Los hermanos Gómez fueron condenados a 22 años de prisión, mientras que otros recibieron penas menores.