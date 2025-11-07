7 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Desaparición de Marita Verón: los detalles del caso que podría llegar a su fin luego de 23 años

María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002 cuando salió de su casa para una consulta médica y nunca regresó. Susana Trimarco, su madre, impulsó una incansable búsqueda que conmocionó a todo un país. La principal hipótesis de la justicia se basa en un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución.

Por
 María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002. 

 María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002.  

María de los Ángeles “Marita” Verón desapareció en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002 cuando salió de su casa para ir a una consulta médica y nunca regresó. Se trató de un caso que conmocionó a todo un país y emprendió la búsqueda e incansable lucha de su madre, Susana Trimarco, que este viernes confirmó en C5N que viajará a Paraguay para investigar una nueva pista que surgió sobre paradero.

Te puede interesar:

Susana Trimarco viajará a Paraguay para confirmar la nueva pista sobre Marita Verón

La misma refiere a una mujer, ya fallecida, que fue encontrada en condiciones de extrema pobreza que podría tratarse de Marita Verón. Las autoridades locales están investigando la pista mediante pruebas de ADN y huellas dactilares.

A lo largo de los años, la investigación sobre su desaparición estuvo relacionada con la trata de personas y la prostitución forzada, la principal hipótesis que maneja la justicia.

Marita Veron Susana Trimarco
Susana Trimarco junto a su hija Marita Verón.

Susana Trimarco junto a su hija Marita Verón.

El 8 de febrero de 2012 se dio inicio a un proceso judicial por su desaparición bajo el caso n.º 23554/2002, y el nombre "Tomás Benjamín Aranda y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Promoción de la Prostitución en Concurso Víctima, María de los Ángeles Verón".

Allí, 13 acusados fueron llevados a juicio, pero en 2020 la Cámara en lo Penal de Tucumán los absolvió a todos, una decisión de fuerte impacto social. Se trata de los hermanos María Jesús y Víctor Rivero, Irma Lidia Medina (dueña de prostíbulos), José Fernando y Gonzalo José Gómez, Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez, Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.

En primera instancia, todos fueron absueltos, pero luego la Corte Suprema provincial revocó parcialmente el fallo y ordenó condenas para 10 de los 13 acusados, confirmando la inocencia de los hermanos Rivero y considerando que Medina había fallecido. Los hermanos Gómez fueron condenados a 22 años de prisión, mientras que otros recibieron penas menores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé a la persona detrás de uno de los crímenes más recordados de Gran Bretaña

En 1967 conmocionó a todo el Reino Unido pero la condena se resolvió este año: de qué crimen se trata

play

Muerte y misterio en Villa Luro: hallaron a dos mujeres muertas en su casa

play

Tensión en Escobar: allanan la vivienda del hombre sospechado de dispararle al equipo de C5N

Abril Romero Miranda permanece desaparecida.

Una adolescente de 17 años desapareció hace casi dos meses y hubo allanamientos en Salta

El hombre de 26 años fue detenido tras un operativo.

Su madre le reclamó que busque trabajo y casi la mata: fue detenido un año después

Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Rating Cero

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
play

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

play

Dios desciende y Rosalía asciende en LUX, su nuevo disco

Sabrina Rojas mostró en redes la fragancia que incorporó a su rutina diaria.

Este es el perfume favorito de Sabrina Rojas: cuánto sale

Con un perfil discreto se convirtió en su nueva compañera de vida..

Diseñadora y con perfil bajo: quién es la nueva pareja de Pachu Peña

últimas noticias

Bombonera: operativo policial 

Clásico Boca-River: cuántos policías habrá, cómo será el ingreso al estadio y otros detalles del operativo de seguridad

Hace 6 minutos
Los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, fueron los responsables de redactar la propuesta parlamentaria.

El Senado de Estados Unidos le habilitó a Donald Trump iniciar acciones militares en Venezuela

Hace 9 minutos
El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

Hace 41 minutos
 María de los Ángeles Verón desapareció el 3 de abril de 2002. 

Desaparición de Marita Verón: los detalles del caso que podría llegar a su fin luego de 23 años

Hace 1 hora
Santilli y Adorni, en una de las reuniones de esta tarde.

Santilli presentó su renuncia como diputado nacional y se prepara para jurar como ministro de Interior

Hace 1 hora