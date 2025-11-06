6 de noviembre de 2025 Inicio
Una mujer fue baleada cuando navegaba en Escobar: los isleños, en la mira

La mujer, identificada como Ana Marquis, fue operada y está en terapia intensiva. La vecina, que estaba de paseo en lancha junto a un grupo de amigos por el arroyo Correntino, cerca del río Paraná de las Palmas, dio las coordenadas de dónde ocurrió el hecho para que se empiece la investigación.

La mujer recibió el impacto a la altura del omóplato derecho. Fue operada, pero no le pudieron extraer la bala

Un hecho sorpresivo y se vivió en la zona de Escobar, cuando una mujer recibió un disparo mientras navegaba junto a un grupo de vecinos del barrio náutico El Naudir, cuando pasaban por el arroyo Correntino. El hecho ocurrió el domingo por la tarde cuando la embarcación iba desde el río Paraná de las Palmas hacia el río Luján, y la mujer, vecina de Belén de Escobar, identificada como Ana Marquis, fue alcanzada por un tiro proveniente desde la costa.

Según relataron allegados a la víctima, el ataque ocurrió “de forma totalmente inesperada, y sin mediar motivo aparente”, mientras la embarcación pasaba cerca de la zona conocida como Kayak Escobar, en el margen este del cauce.

Marquis recibió el impacto a la altura del omóplato derecho, lo que obligó a una reacción inmediata de sus acompañantes. “La mujer dijo ‘estábamos parados sobre la costa izquierda del arroyo correntino, navegando en dirección norte sur, en dirección al río Lujar’. Uno de los pasajeros comentó que pudo ver a un hombre acompañado de otro y que había una embarcación amarrada. Estos datos son para tratar de determinar de dónde provino el disparo”, relató el periodista Diego Gabriele en La Mañana por C5N.

Los ocupantes dieron aviso a la guardia del barrio, que dispuso una ambulancia para esperar la llegada de la embarcación en el punto de acceso. Marquis fue llevada inicialmente al Hospital provincial Enrique Erill, donde recibió las primeras atenciones, y posteriormente derivada a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para ser operada.

Finalmente, la mujer fue intervenida quirúrgicamente, pero no le pudieron extraer la bala que quedó alojado en la parte baja del torax, a la altura de la cintura, detalló el periodista. “Hay que tener ciertas precauciones a la hora de extraerla cuando ingresa un proyectil y no tiene salida”, agregó.

bala torax

La investigación y el principal sospechoso

La causa está registrada bajo la carátula de “tentativa de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Escobar, bajo el expediente IPP N° 18-01-011541/25.

Vecinos de la zona señalaron que no sería la primera vez que se producen amenazas o intimidaciones desde una vivienda ubicada en esa misma ribera.

En medio de la investigación, se cree que el disparo pudo haber provenido de una vivienda. Si bien aún no hay detenido, uno de los tripulantes aseguró haber visto, en la propiedad donde divisaron a los sospechosos, a dos hombres y una embarcación tipo lanchón con motor palero, de color rojo o bordó, lo cual ya fue aportado a la investigación.

