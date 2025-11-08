Video: Franco Colapinto chocó en la carrera sprint del GP de Brasil El piloto argentino había firmado la renovación de su contrato y todo era alegría en Alpine, pero, como en 2024, volvió a tener problemas debido al estado de la pista. En el mismo lugar se despistaron Oscar Piastri y Nico Hulkenberg. Por







Franco Colapinto perdió el control y chocó en la carrera Sprint del GP de Brasil. Captura TV

Franco Colapinto protagonizó este sábado un duro choque con su monoplaza de Alpine durante la carrera sprint del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. El piloto argentino, que acaba de renovar contrato con la escudería francesa para 2026, perdió el control del auto en una de las curvas, donde también se despistaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri, piloto australiano que pelea el campeonato y la pérdida de puntos podría ser determinante para el titulo.

Todo ocurrió durante la sexta vuelta de la carrera, sobre la curva tres del circuito de Interlagos y luego de que piloto de McLaren, Lando Norris, en medio de fuerte clima de lluvias que azotaron a la ciudad de San Pablo, toque el piano, metiera agua en la pista y ocasione que los autos perdieran el control.

descarga (4) La preocupación para Colapinto radica en ver como quedó el estado del monoplaza, de cara a la clasificación de esta tarde y la carrera principal del domingo. Se espera que puedan trabajar con el auto a contrarreloj para la qualy de las 15.

Video: el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987162621670265033&partner=&hide_thread=false ¡FUERTE CHOQUE DE FRANCO CONTRA EL MURO! COLAPINTO Y PIASTRI, AFUERA DE LA SPRINT EN INTERLAGOS.



#BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q4xZDHNLP0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025 La sinceridad Franco Colapinto, tras el choque en la sprint del GP de Brasil: "No entiendo bien" El piloto argentino Franco Colapinto lamentó este sábado el choque que tuvo durante la carrera sprint del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. "No entiendo bien", se sinceró el pilarense, que acaba de renovar su vínculo con la escudería francesa para 2026.

“Todavía no entiendo bien porque perdí el control del auto, creo que había un poco de agua. Pero nada, hay que tratar de revisar y ojalá que puedan arreglarlo”, señaló Colapinto a la prensa tras el incidente.