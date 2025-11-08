Dos películas de Netflix que cuentan con más del 90% de aprobación en Rotten Tomatoes Dos ficciones recientes sobresalen por la altísima valoración obtenida en una plataforma global dedicada a evaluar cine y series.







Dos películas aclamadas por la crítica lideran el catálogo de Netflix.

Ambas obras representan géneros distintos y comparten un fuerte reconocimiento internacional.

La calificación corresponde a Rotten Tomatoes, sitio que reúne reseñas profesionales y del público.

“Frances Ha” y “Crazy Rich Asians” figuran entre las producciones con mayor aprobación dentro de Netflix.

Las tramas de cada producción combinan elementos emotivos y narrativas centradas en vínculos personales. La llegada de producciones bien recibidas por la crítica amplía el catálogo de ficciones dentro de la plataforma de streaming Netflix- donde dos películas se posicionan entre las más elogiadas por superar el 90% de aprobación. Se trata de propuestas que, aunque diferentes entre sí, comparten un notable desempeño en una de las webs de evaluación más consultadas a nivel mundial. Ambas han logrado destacarse dentro de un panorama competitivo y con un flujo constante de estrenos.

Esa referencia es Rotten Tomatoes, un portal que recopila la opinión de especialistas y la organiza mediante un sistema porcentual que resume el nivel de consenso positivo. Cuando una obra alcanza cifras superiores al 90%, queda ubicada dentro del grupo de las producciones más sólidas del momento. Este mecanismo permite identificar tendencias, destacar estrenos y comparar el impacto que generan en la crítica y en las audiencias. La acumulación de reseñas funciona como un termómetro que ordena la recepción de cada título.

En este marco aparecen dos títulos que han sobresalido por su recepción: “Frances Ha” y “Crazy Rich Asians”. Ambas lograron resultados excepcionales dentro del sitio, consolidando su visibilidad y reforzando el interés por sus propuestas narrativas. Cada una aborda realidades distintas, pero coinciden en presentar personajes con conflictos personales claros y un desarrollo emocional capaz de sostener su atractivo. Su presencia dentro del catálogo aporta diversidad temática y enfoques contrastantes.

Frances Ha Frances Ha fue destacada por su retrato íntimo y por superar el 90% en Rotten Tomatoes. Netflix Frances Ha La comedia en blanco y negro “Frances Ha”, protagonizada y escrita por Greta Gerwing junto a Noah Baumbach, explora la búsqueda de dirección de una joven adulta que atraviesa un momento de incertidumbre personal. Su tono íntimo y su enfoque sobre la construcción de la identidad la posicionaron como una obra muy celebrada, alcanzando un 92% dentro de Rotten Tomatoes. La sensibilidad de su relato y el retrato de su protagonista fueron aspectos especialmente valorados por la crítica. Su mirada sobre la transición hacia la vida adulta la convirtió en una propuesta perdurable.

Crazy Rich Asians Crazy Rich Asians Crazy Rich Asians obtuvo un 91% al combinar romance, humor y elementos culturales. Por su parte, “Crazy Rich Asians” se consolidó como una de las comedias románticas más comentadas del último tiempo. El film narra el viaje de Rachel a Singapur, donde descubre la magnitud del poder económico y social de la familia de su pareja. Con un enfoque que combina humor, romance y contraste cultural, alcanzó un 91% en Rotten Tomatoes gracias a su representación diversa y a una narración que mantiene el interés a lo largo de toda la historia. Su éxito reforzó el valor de la comedia romántica dentro del panorama contemporáneo.