La impresionante transformación del cantante de Beautiful Things, su canción más viral A los 23 años, Benson Boone sorprendió a sus fans con un notable cambio físico y una colaboración inesperada junto a una leyenda del rock.







Benson Boone mostró su nueva imagen y sorprendió con su evolución artística. Lucila Stacchiotti Viera

Benson Boone, el intérprete de Beautiful Things se convirtió en una de las nuevas figuras del pop internacional.

En redes, impactó con su transformación muscular y su nuevo estilo.

En Londres, interpretó Bohemian Rhapsody junto al guitarrista de Queen.

Su actuación en los Grammy 2025 consolidó su lugar entre los artistas más virales del año. El cantante estadounidense Benson Boone, de apenas 23 años, vive un presente artístico arrollador. Tras alcanzar fama global con su tema Beautiful Things, el joven sorprendió recientemente con un cambio físico que no pasó inadvertido: brazos marcados, abdominales definidos y una imagen mucho más madura. Su nueva apariencia refleja la disciplina de meses de entrenamiento y una etapa de mayor confianza personal.

Boone saltó a la fama tras su paso por American Idol en 2021 y fue fichado por Dan Reynolds, líder de Imagine Dragons, para su sello discográfico. Desde entonces, su carrera se disparó con giras internacionales, discos exitosos y un estilo que combina energía pop con baladas intensas.

El cantante también dejó su huella en los Grammy 2025, cuando protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al realizar una acrobacia en el escenario antes de entonar su hit mundial, que comenzó difundiéndose a través de sus redes sociales.

Benson Boone cantó Bohemian Rhapsody de Queen En su más reciente show en el O2 Arena de Londres, Boone compartió escenario con el legendario Brian May, guitarrista de Queen. Juntos interpretaron una versión emotiva de Bohemian Rhapsody, seguida de su tema insignia Beautiful Things. El público ovacionó la combinación de generaciones y estilos, destacando la potencia vocal del joven y el virtuosismo de May en la guitarra.